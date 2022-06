Ugyan már nem volt esély arra, hogy a rájátszásba jusson a Debreceni Egyetem amerikaifutball-csapata, de szerette volna győzelemmel zárni az idényt. A VSD Rangers nem bizonyult könnyű ellenfélnek, hiszen az alapszakasz második helyén állt a Duna-parti alakulat, ráadásul erős kerettel várta a találkozót. Nem mellesleg, a debreceni védelemből kulcsemberek hiányoztak, mint a sérüléssel bajlódó Szabó Lajos, de Fülep Csaba, Kis Lóránt és Suller Ádám sem tudott a csapattal tartani, olvasható a deac.hu-n.

A mérkőzést a Rangers kezdte jobban, hiszen az első osztályban is kiválóan szereplő Madaras Erik félpályás futásával vezetéshez jutott. Fenyő András pedig az extrát értékesítette (7-0). Ezután a gladiátorok támadósorának kellett egy kis idő, míg összeszedte magát, de a sok fiatallal felálló védelem hamarabb rendezte a sorokat. A marosvásárhelyi Fekete Csongor fontos pillanatokban szerelt nagyokat, Hegyes Dávidnak pedig leütött passza is volt. Az offense az első pontjait a második negyedben szerezte. A DEAC 4 yardról indulhatott, de Demkó Balázs onnan is megtalálta Széles Olivért, aki egy 96 yardos touchdownt hozott össze. Vas Ferenc az extrát értékesítette (7-7). Túl sokáig nem váratott magára a válasz, negyedik kísérletre Fenyő elkapásával szerezték vissza a vezetést a hazaiak, majd egy fumble recovery után ismét Madaras futott be az end zone-ba (20-7).

A Gladiators már az első játékrészben sok látványos támadást vezetett, de nem tudta befejezni azokat.

A második félidő is Rangers-pontszerzéssel kezdődött, Madaras TD-jével növelte fórját a hazai gárda (27-7). Damien Thompson és Roják Richárd ezek után látványos futásokkal hozta a yardokat a debrecenieknek, de továbbra sem tudtak szépíteni. Az utolsó játékrészben Hegedűs Benedek touchdownjával gyakorlatilag eldőlt a találkozó, ám Ty Rogers tanítványai továbbra sem hagyták annyiban a küzdelmet. A védelem például Molnár Ferenc óriási szerelésekkel vétette észre magát, sőt, leütött passza is volt. Ezen kívül Szabó István révén labdát szerzett a Gladiators, ám ebből a támadásból sem sikerült pontokat szerezni. A végén a Rangers játékosának, Hegedűs András közel egész pályás interception return touchdownjával, valamint Fenyő extrájával kialakult a 41-7-es végeredmény.

A DEAC Gladiators így 1 győzelemmel és 5 vereséggel zárta a szezont.

VSD Rangers – DEAC Gladiators 41-7 (7-0, 13-7, 7-0, 14-0)

Pontszerzők: Madaras Erik 3 TD, Fenyő András, Hegedűs András, Hegedűs Benedek 1-1 TD, Fenyő András 5 XP, illetve Széles Olivér 1 TD, Vas Ferenc 1 XP.