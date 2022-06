A debreceni születésű erőcsatár egy rövid pécsi kitérőtől eltekintve teljes karrierjét városunkban töltötte. Gáspár a mögöttünk álló szezonban kirobbanthatatlan alapembere volt az NB I./B piros csoportjába feljutó U23-as DEAC-nak, a kiírás tavaszán pedig már az élvonalban is egyre több lehetőséghez jutott. Az NB I./A középszakaszának küzdelmei során átlagban 14,5 percet töltött a parketten, ami alatt 3,3 pontot, közel 2 lepattanót, 1,5 gólpasszt és 6,2 VAL-t jegyzett. A huszonkettedik életévében járó játékos különösen fontos esztendő előtt áll, hiszen a bajnokság fiatalszabálya már csak a következő idényben vonatkozik a 2000-es korosztályra.

– Számomra egy pillanatig sem volt kérdéses, hogy a DEAC-nál képzelem el a jövőmet, és nagyon örülök annak, hogy a klubvezetés is számít a szolgálataimra. Véleményem szerint az előző évben sokat léptem előre, amit az új kontraktus is alátámaszt. Minden erőmmel igyekezni fogok meghálálni a bizalmat, célom, hogy megszilárdítsam a helyem az A-csoportos keretben. Ez lesz az utolsó szezonom U23-asként, ami azt jelenti, hogy most kell majd végleg bebizonyítanom alkalmasságomat a legmagasabb osztályban való szereplésre. Ami az NB I./B-t illeti, tavaly rendkívül magasra tettük a lécet, ennél a piros csoportban sem szeretnénk alább adni – nyilatkozta a DEAC honlapjának a frissen aláíró hajdúsági akadémista.