Tizenkét magyar aranyérem született a BOK Sportcsarnokban megrendezett 27. WAKO magyar kick-box világkupán a felnőttek mezőnyében. A világkupára érkezett 39 ország több mint 1700 versenyzője tizennégy páston és három ringen küzdött a három napon át zajló megmérettetésen.

A nádudvari Rácz Kickboxing Team két korábbi utánpótlás Európa-bajnok versenyzővel képviseltette magát: Nagy Tamás (-57 kg, light contact) a juniorok között, míg Korcsok Nikolett (+70kg, kick light) a felnőttek mezőnyében tette próbára magát.

Nagy Tamás egy fizikálisán erős és technikás német sráccal került szembe a legjobb 16 között, aki megérdemelten diadalmaskodott ellene, Korcsok Nikolett viszont nem talált legyőzőre, és világkupagyőztes lett!

A Hajdú-bihari Naplónak Rácz Lajos, a klub elnöke számolt be a kiváló eredményről. – Niki remekül bunyózott, holott a felnőttek között ez volt az első nemzetközi megmérettetése. Kick-light-ban indult a 16-os tábláról, egy német lánnyal kezdett, aki fél perc után megsérült, de addig már amúgy is tetemes hátrányt szedett össze a versenyzőnkkel szemben. Utána következett Pallag Csenge, aki tékvandóban és kick-boxban is otthonosan mozog. Ismerjük régóta, ő is válogatott volt, de Nikinek már juniorban is sikerült megverni, szerencsére most is ez történt.

A döntőben egy svéd lánynál csapott össze, aki egy igazi viking harcos volt, és majdnem 20 kilóval nehezebb.

Fizikálisan fölöttünk volt, de sikerült kimozogni és kipontozni. Szoros meccs volt, de kettő-egyre megnyertük, méghozzá megérdemelten. Niki így jelenleg magasan a magyar ranglistavezető, de ebből a szempontból majd kiemelt jelentőségű lesz a szeptemberi szombathelyi ob, mert ott dől el, ki képviseli hazánkat a novemberi törökországi Eb-n – mondta el az elnök, aki kitért Nagy Tamás szereplésére is.

A kick-lightban már korábban vb-kvótát szerzett utánpótlás Európa-bajnokot ezúttal csak light contactban nevezte a klub azzal a céllal, hogy egy jó szerepléssel tovább gyűjtögesse a ranglistapontokat abban a szabályrendszerben, ám német ellenfele keresztül húzta a számításokat.

– Peche volt a némettel, talán nem is volt ott fejben annyira, szóval nincs ezen mit szépíteni, jogos volt Tamás veresége. Ráadásul megsérült a válla is, a meccs után mondta, hogy alig bírja felemelni a kezét, a doki fel is kötötte neki – számolt be Rácz Lajos, aki azóta már beszélt versenyzőjével, akinek elmondása alapján szerencsére már javul a válla. A két harcost a világkupára ezúttal is Rácz Krisztián edző készítette fel.

MSZ