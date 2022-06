Napjainkban nagyon népszerűek a különböző küzdősportok: leginkább az ökölvívás és a ketrecharc. Utóbbi többféle harcművészet ötvözete, akárcsak a K1, amely már túl van egy csúcsponton, de mostanság ismét felfelé ível a csillaga. A K1 a karate-, kung-fu-, kick-box-, tékvandó- és thaiboksz-technikákra alapoz, a profi küzdelemben tisztán 3x2 percet harcolnak a felek amennyiben végigmegy a találkozó.

Megyénk egyik K1-harcosa a kabai Karacs Gergő, aki gyermekként belekóstolt a labdarúgásba és az íjászatba is, de végül a harcművészeteknél kötött ki. Ennek oka elmondása alapján rendkívül prózai:

kiskorában piszkálták, édesapja pedig azt javasolta neki, ha ki akarja vívni a tiszteletet a gyerekek között, akkor meg kell védenie magát. Gergő így elment Asztalos Sándor egy kick-box-edzésére, és úgy megtetszett neki, hogy ott is ragadt.

A szorgalmas gyakorolásnak köszönhető fejlődés az idő múlásával eredményekben is megmutatkozott, hiszen a hajdúsági harcos kétszeres magyar bajnok lett, sőt, a nemzetközi porondon is letette a névjegyét egy Európa-bajnoki címmel – utóbbit már Girdán Miklós tanítványaként.

– A munka mellett általában heti négyszer két órás edzéseim vannak, de ha lehetőségem adódik, akkor egy ötödik tréninget is bevállalok – ismertette Karacs Gergő a Hajdú-bihari Naplónak. – A K1-nek tetszik a stílusa, nem olyan, mint a thai boksz, itt nincs ráncigálás, dulakodás, egy fogásból egy technika van, nekem ez fekszik inkább. Az én súlycsoportom, a 71 kg talán a legsűrűbb, itt a profik túlnyomó többsége ász. A meccseim 70 százalékát eddig megnyertem, ami nem rossz, de azon dolgozunk, hogy legyen ez még jobb is – fogalmazott a 23 éves sportoló.

Extra menetben

A 2014-től Girdán Miklóssal készülő sportoló a Báthory Kick & Thai Box Gym színeiben legutóbb Kecskeméten a IX. Superfight Series Hungary gálán lépett szorítóba egy visszavágónak is beillő mérkőzésen Borsodi Máté ellen – Egy helyi sráccal mérkőztem, akit egyszer már legyőztem. Most nagyobb súlyban bunyóztunk, három menet után nem tudtak dönteni a bírók, így egy extra menet következett, amiben pontozással veszítettem.

Tudtuk, hogy hazai pályán pontozással nem lesz egyszerű nyerni, és a végén nem is engem hoztak ki győztesnek, amivel mi nem feltétlenül értettünk egyet

– elevenítette fel.

Forrás: Karacs Gergő-archív

Mentálisan erősödnie kell

Edzője, Girdán Miklós is értékelte az összecsapást: – Mindkét fél részéről egy nagyon taktikus és tiszta meccset vívtak, ami elég ritka. Szoros mérkőzés volt, nyilván elfogult vagyok, de más is mondta, hogy a 3 menet után egy megosztott, 2–1-es pontozásos Gergő-győzelem lett volna a jogos. Ehelyett lett a döntetlen – itt azért lejtett a hazai pálya –, és következhetett az extra menet, amit megosztott pontozással elveszítettünk. Mivel eddig 1–1-re áll a csatájuk, megpróbáljuk összehozni a harmadik meccset is, hogy eldöntsék, melyikük a jobb. Gergő erőssége a fizikai ereje és a fejlődőképessége, viszont a mentális nyomást jobban kell bírnia, ezen a téren feltétlenül javulást várok tőle.

A 71 kilós súlyához képest hatalmas ereje van. Nagyon nagyokat üt, amit talál, az szakít gyakorlatilag, nyilván ez a sok edzésnek, illetve annak is köszönhető, hogy fizikai dolgozó

– mondta el a szakember.

Karacs Gergőt nem vetette vissza a pontozásos vereség, már a következő profi meccsére készül. Októberben rendezik a következő Super Fight Seriest, ott szívesen ringbe lépne újra, de sok függ attól, hogy a promóterektől mikor és milyen ajánlatot kap.

MSZ