Két debreceni középiskola szerepelt az idei frizbi Diákolimpia döntőjén, melyet június 11-én Gödöllőn rendeztek. A Péchy bronzérmet szerzett az amatőr kategóriában, a Fazekas pedig a profik mezőnyében ért el 4. helyezést, tudatta a DEAC frizbiszakosztálya.

Garamvölgyiné Gábor Andrea, a DSZC Péchy Mihály Építőipari Technikum frizbicsapatának felkészítőtanára így foglalta össze a Diákolimpián szerzett tapasztalatokat.

„Nagyon büszke vagyok a csapatra, nem pusztán a dobogós eredmény miatt, hanem azért is, mert a diákok rengeteget készülve, nagy izgalommal várták ezt a megmérettetést, a játék hevében mégis képesek voltak úgy helytállni, hogy közben végtelenül sportszerűen viselkedtek még a kiélezett helyzetekben is. Azt hiszem sikerült magukévá tenni az ultimate frizbi szellemiségét, ami a tiszta játék és az ellenfél tiszteletén alapszik. Példaértékű az is, ahogy a két debreceni iskola játékosai biztatták egymást a versenyen. Amikor csak tehettük, szurkoltunk a Fazekasnak, és ők is ott szorítottak nekünk a pálya szélén, amikor mi játszottunk. A felkészülésben nagy segítségünkre volt a DEAC frizbiszakosztálya és a Debreceni Frizbi Sportegyesület, ugyanis e szervezetek edzőmérkőzésekkel, sportfelszereléssel segítettek bennünket, sőt a Fazekas csapatának utaztatásában is közreműködtek. Szívderítő az az összefogás, ami a debreceni frizbis közösséget jellemzi, és örülök, hogy a diákjaink ilyen közegben sportolhatnak.”