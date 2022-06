A DEAC-Tungsram kosárlabdacsapata – mivel Berényi Sándor megbízatása a szezon végén lejárt – a múlt hét végén bejelentette, hogy David Dedek lesz a gárda vezetőedzője a következő idényben. Az 51 éves szlovén szakember a legutóbbi öt szezonban a lengyel Start Lublin együttesét irányította.

Többekkel tárgyaltak

A hírrel kapcsolatban kereste meg a Hajdú-bihari Napló Becsky Istvánt, a DEAC kosárlabda-szakosztályának vezetőjét. – Több trénerrel is beszéltünk online és személyesen is, a felvázolt koncepciója, illetve a korábbi játékosai véleményei alapján esett rá a választásunk. Elsősorban magyar szakemberben gondolkoztunk, de az, aki az elképzeléseinkbe illeszkedett volna, már elkötelezte magát máshova – árulta el.

A DEAC újdonsült vezetőedzője – a hivatalos honlap tájékoztatása szerint –

múlt héten pénteken már meg is érkezett Debrecenbe, ahol a klubvezetéssel megkezdték a keret kialakítását a következő szezonra.

A Debreceni Egyetem alakulatánál jelenleg Tóth Ádám, Polyák László, Djordje Drenovac, Neuwirth Bence, Kovács Ákos, Gáspár Mátyás, Balázsi Soma és Ságodi Róbert rendelkeznek a 2022–23-as kiírásra is érvényes szerződéssel. Hozzájuk csatlakozott szombaton a debreceni nevelésű Garamvölgyi Ákos, aki egy évtized után tért haza. A 28 éves erőcsatár az OSE Lionstól érkezett a cívisvárosba.

Becsky István elmondta, hogy a végleges csapat David Dedekkel egyeztetve alakul majd ki. – Annak vagyok a híve, hogy a vezetőedző rakja össze a gárdát. Igyekeztünk a magot mi meghatározni, de hogy rajtuk kívül kikkel fogunk még tárgyalni, az a tréner javaslata alapján dől majd el – fogalmazott.

Becsky István | Forrás: Napló-archív

Kiemelt akadémia

A debreceni kosárlabdázók az előző idényt a 10. helyen zárták, ami a célkitűzésekhez képest csalódást jelentett nemcsak a szurkolók, hanem a klub számára is. Ennek jeleit már akkor láthattuk, amikor két légiós – Josh Hagins és Xavier Thames – már a bajnokság vége előtt néhány fordulóval befejezte a szezont, velük szerződést bontott a vezetőség. A szakosztályvezető akkor úgy nyilatkozott, hogy a fiatal kosarasoknak szerettek volna minél több lehetőséget biztosítani, ezzel már a jövő csapatát építve. Ez a törekvés a későbbiekben is fontos célja az együttesnek. – Az ország három kiemelt akadémiájának egyike a miénk, úgyhogy továbbra is küldetésünk, hogy minél több debreceni tehetséges játékost építsünk be a felnőttkeretbe, azt gondolom, hogy ebben jó úton járunk – hangsúlyozta zárásképpen a sportvezető.

Bakos Attila