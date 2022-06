Újabb távozót jelentett be a DVSC szerdán, ezúttal a saját nevelésű Bényei Ágoston hagyta el a piros-fehéreket. Ahogy a klub fogalmazott, bár a játékos hosszú távú, 2025-ig szóló szerződéssel rendelkezett, és szerepelt a klub terveiben, a 19 éves középpályás kontraktusa lehetőséget adott számára arra, hogy alacsonyabb osztályba igazoljon. A közlemény szerint a fiatal labdarúgó pedig úgy döntött, hogy a több játéklehetőség érdekében az NB II.-es Diósgyőr együttesében folytatja pályafutását.

Ez a hír elég nagy felzúdulást keltett a Loki-drukkerek köreiben, hiszen a klub egyik legnagyobb tehetsége hagyta el Debrecent egy másodosztályú egyesület kedvéért. A Hajdú-bihari Napló elérte Bényei Ágostont, aki elmondta, az állandó játéklehetőség volt a legfontosabb szempont a döntésében.

Forrás: NS-archív

– Hozzám is eljutott, hogy rengetegen kiálltak mellettem, amit nagyon köszönök mindenkinek – kezdett bele a középpályás. – Az igazság az, hogy a lehető legtöbb időt szeretném a pályán tölteni, mert ez az, ami a fejlődésemet a leginkább szolgálja. Kulcsember akarok lenni, aki sokat hozzátesz a csapata játékához, és úgy éreztük, sajnos ez Debrecenben nem valósulhat meg, így váltanom kell. Egyrészt boldog vagyok, mert találtam egy olyan klubot, ahol komolyan számítanak rám, másrészt azért ott van bennem, hogy 7 évet töltöttem a DVSC-ben, végigjártam szamárlétrát, és mindig éreztem a szurkolók szeretetét. Talán értékelték a drukkerek, hogy mindig mindent beleadtam a pályán, akármennyi idő is jutott nekem a meccsen. Nem volt könnyű meghozni ezt a döntést, remélem nem bántok meg vele senkit, amikor azt mondom, 19 évesen már a saját karrieremet kell néznem. Ahogy már említettem, szeretnék állandóan játszani, meghatározó játékossá válni, mert nagy célom, hogy minél többször pályára lépjek a magyar válogatottban, és ha úgy adódik, a Bajnokok Ligájában is. A Loki mindig a szívemben lesz, rengeteg szép emlékkel távozom, mert sokat kaptam a klubtól, a szurkolóktól, de most egy új fejezet kezdődik az életemben – zárta gondolatait a DVSC most már csak egykori labdarúgója.

MSZ