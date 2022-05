Összesen huszonhárom klub sportolói indultak a Kelet Kupán, a Debreceni Sportcentrumot is többen képviselték. A hazai pályán szereplő egyesület több számban is be tudta gyűjteni az első helyezést. Többek között a női rúdugrók között fölényes győzelmet aratott hazai pályán Klekner Hanga 4,35 méterrel, illetve a férfiaknál 400 méteres gátfutásban Koroknai Tibor nyert hatalmas előnnyel, 50,36 másodpercet elérve. Utóbbi értékelt a Hajdú-bihari Naplónak a célba érést követően.

– Nagyon elégedett vagyok az eredménnyel, nem vártam igazából semmi konkrétat ettől a futástól, megpróbáltam csak végigmenni, ahogy szoktam. Az időeredménye szerintem jó lett, közel van az augusztusi Európa-bajnokság szintjéhez – fogalmazott.