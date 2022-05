Varga „Szikla44” Tibor pályafutása utolsó Northern Talent Cup-os (NTC) szezonjának fut neki a hétvégén. A 15 esztendős hajdúsági versenyző – ahogy arról korábban már írtunk – egy igen hosszú és tartalmas felkészülésen van túl. A program utolsó mozzanataként múlt hétvégén egy hungaroringi pályanap tesztelésen vett részt a Forty Racing és VTR pilótája, ahol a Yamaha R6-os motorjával 1:52,392-es legjobb időt ment, ami alig több mint két tizedre(!) van a magyar ringen 600 köbcentis motorral teljesített leggyorsabb köridőtől. Mindezt úgy, hogy mindössze második alkalommal húzta a gázt a mogyoródi pályán.

Forrás: Varga Tibor-archív

– Tibike már legutóbb is letette a névjegyét egy 1:53-as köridővel 600-as kategóriában – hívta fel a figyelmet az édesapa, idősebb Varga Tibor. – Most visszamentünk, hogy megnézzük, ha egy picit ráállítjuk a motort, mit tudunk kihozni belőle. Nyilván túl sok kockázatot nem vállal Tibi, hiszen a hétvégén már Le Mans-ban megyünk a MotoGP-vel egybekötött NTC-s szezonnyitóra. Erre az 1:52.392-re sokan felkapták a fejüket, ráadásul utána a záró sprintversenyt is Tibi nyerte az ezres motorokat is maga mögé utasítva. Rengetegen gratuláltak és biztosítottak a támogatásukról, de van bőven hely a motoron új matricáknak – mondta mosolyogva lapunknak idősebb Varga Tibor.

A sprintversenyen a jóval erősebb ezresek természetesen lerajtolták az élről induló debreceni ridert, de aztán három kör alatt áthámozta magát a mezőnyön, és onnantól nem volt kérdés a győztes személye, főleg úgy, hogy, a futamon is jöttek az 1:52-es idők. Bár az édesapa elhallgatta, az eredményekből kiderült, hogy 600-as kategóriában az ifjabb mögött az idősebb Vargáé lett az ezüstérem.



Forrás: Molnár Péter

Az április közepi hivatalos németországi NTC-teszt is jól sikerült a csapatnak, annak ellenére, hogy szándékosan nem teregették ki az összes lapjukat az ellenfelek előtt.

– Ugyan nem mi végeztünk az élen Oscherslebenben, de dobogós helyezést értünk el, és közel vagyunk az elejéhez – elevenítette fel Varga „Szikla44” Tibi. – Szándékosan egy olyan használt blokkal érkeztünk a tesztre, ami már rég cserére érett, mert nem akartunk igazán nagyot villantani idő előtt. Az emelkedőkön a kigyorsításokon mindig elnyúltak a többiek, de a féktávokon és a kanyar közben vissza tudtam jönni rájuk. Jelenleg már az új blokk van a motoromban, ennek még ugyan kopnia kell, ám a Le Mans-i hétvégére biztosan 100 százalékos lesz már az is. Erős az NTC idei mezőnye, 6-8 pilóta is odaérhet az elejére. Nagyon jó formában érzem magam fizikálisan és mentálisan is, várom már a versenyt. Az első helyért megyek, ám legrosszabb esetben is dobogón akarok végezni, minden más nagy csalódás lenne számomra – osztotta meg várakozásait a fiatal pilóta.

Forrás: Varga Tibor-archív

A csapat kedden utazott el Franciaországba, az állandó stábtagok közül szerelőként ezúttal is ott lesz idősebb Varga Tibor és Győrffy Álmos. Gyutai Adrián most nem tudott a csapattal tartani, de helyette ott lesz a csapattal a magyar bajnok Bódis Richárd, aki Tibi motorozását fogja elemezni és segíteni.

MSZ