Harmadik idényére készül Varga „Szikla44” Tibor a Northern Talent Cupban (NTC). Az előző szezon tanulságait levonva már eddig is tartalmas felkészülést tudhat maga mögött a Forty Racing és VTR pilótája: tavalyhoz hasonlóan többek között Dani Ribaltánál, az NTC edzőjénél is járt edzőtáborban, ahol több igen hasznos vezetéstechnikai tanácsot is kapott a világhírű spanyol szakembertől. A jó tanácsok gyakorlatba átültetése már a 15 esztendős pilóta feladata, aki ennek megfelelően szorgalmasan rója a köröket a hazai pályákon.



Tibivel és csapatával a Hajdúhadház melletti Dakar Ringre beszéltünk meg egy találkozót, ám hiába érkezünk pontosan, az aszfaltcsíkot még takarítják a felhordott portól, így egy asztal mellé telepedve várjuk a művelet végét.

Novembertől kezdődött a fizikai felkészülésem egy személyre lebontott edzésterv alapján, amely nagyon jól sikerült. Nagyszerű állapotban vagyok, az eddigi teszteket, tesztversenyeket remekül bírtam. Nem egyszerű visszarázódni a ritmusba, de a harmadik alkalommal már olyan időket mentem a KTM-mel, mint tavaly szezon közben

– kezdte a jó hírrel Tibi.

Mindenre figyelnek



Édesapja, idősebb Varga Tibor mosolyogva hallgatja fiát, ám nem titkolja, nem volt minden ennyire idilli, hiszen a tavalyi – rajtuk kívül álló okok miatti – csalódást keltő év után több forgatókönyv is szóba került a jövőt illetően. Felmerült olaszországi, spanyolországi folytatás, de végül úgy döntött a csapat, hogy nem dobják sutba az elmúlt évek munkáját és tapasztalatát, ráadásul az utánpótlás-sorozatok közül még mindig az NTC-ből a legkönnyebb bejutni a vb előszobájának számító Red Bull Rookies Cupba.

Mindenre figyelünk, nemcsak a fizikai, technikai, hanem a mentális felkészítésre is hangsúlyt fektettünk. Talmácsi Gabi közbenjárására fogadott minket dr. Vura Márta, az ország egyik legjobb sportpszichológusa, aki sok hasznos észrevétellel, tanáccsal segítette Tibit

– ismertette idősebb Varga Tibor.

Ahogy telik az idő, egyre jobban belemelegedünk a beszélgetésbe, szó esik a mezőnyről, a beállításokról, az edzéseken történő taktikázásról, valamint a versenyegyenlőségről.



– A mezőny 250 köbcentis, teljesen egyforma KTM RC4R motorokkal versenyez, a beállításokon és az olajcserén kívül semmit nem lehet változtatni a gépen. A gumifajta is ugyanaz mindenkinek, az is meg van szabva, hogy egyszerre kell cserélni, tehát teljesen egyenlőek a műszaki feltételek. Mivel ez egy tehetségkutató sorozat, így az a cél, hogy egyenlő feltételek között kijöjjön, kik a legjobbak, a legtehetségesebbek – avatott be minket Győrffy Álmos csapatkoordinátor, aki többek között az utazások leszervezéséért, az alkatrészellátásért, a papírmunkáért felel, de emellett szereli is a motort.

Be kell melegíteni



Közben letisztítják a pályát, Tibi máris veszi fel az új versenyruháját, és pattanna a motorra, ám előbb azt még be kell melegíteni. – Üzemi hőmérsékletre kell hozni a vasakat, mert sem teljesítményben, sem élettartamban nem tesz jót a motornak, ha nem a megfelelő tartományban van. Igazából kétszer kell bemelegíteni a motort, először azt nézzük meg, hogy minden jó-e, majd egy kis lehűlési periódust követően ismét bemelegítjük, hogy az olaj is kellő hőfokot érjen el. Ez legalább annyira fontos, mint a vízhőfok, ha nincs optimális hőmérsékleten az olaj, a csapágyak gyorsan elkopnak, és az motorhibához vezet – magyarázta a pilóta, majd beült a KTM nyergébe, és kihajtott, hogy pár óvatosabb próbakörrel felmérje a pályát, illetve a versenygépet.

Mi fentről figyeljük őt, közben Varga Tibor és Győrffy Álmos megbeszélik, hogy mit látnak a vasparipa mozgásán. Megüti a fülemet, hogy úgy tűnik számukra, Tibi nem komfortosan ül a motoron. Pár kör múlva meg is van rá a magyarázat: a pályáról kihajtva mondja, egyrészt kicsi rá a versenyruha (az általa használt márka kiskerára 1500 eurónál kezdődik), másrészt a fék hatásfoka nem olyan, mint kellene, így elkezdték szerelni a gépet.



Kihasználva a lehetőséget, arról faggatom a versenyzőt, egy ilyen teszten mik a fő feladatok. – A legfontosabb, hogy visszaszokjak a motorra, mert az edzőmotorom egy 600 köbcentis Yamaha R6, és a KTM teljesen más. Kevésbé kezelhető, ám mégis nagyon szeretem. Ilyenkor még nem a mért idő a lényeg, hanem, hogy minél több kilométert tegyek meg a KTM-mel. A mezőny kicsit átalakult, sok meghatározó motoros maradt, akikhez újabb tehetségek csatlakoztak.

Ez az utolsó évem az NTC-ben, így bajnoki címmel szeretnék majd búcsúzni a sorozattól. Érzek magamon nyomást, ám ettől független biztos vagyok benne, hogy meg tudom csinálni

– mondta el az idén neonpirosra váltó pilóta.



A szezont az áprilisi hivatalos teszt vezeti fel, az első futamot pedig májusban a híres Le Mans-i pályán rendezik majd.

A versenynaptár Április 16–17.: Oschersleben (teszt, No.)

Május 13–15.: Le Mans (Franciaország)

Május 20–22.: Oschersleben (Németo.)

Június 17–19.: Sachsenring (Németo.)

Június 24–26.: Assen (Hollandia)

Július 29–31.: Most (Csehország)

Augusztus 12–14.: Assen (Hollandia)

Szeptember 2–4.: Red Bull R. (Ausztria)