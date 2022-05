Az ausztriai Kottingbrunnban rendezték a Duna Kupa nemzetközi katabajnokságot, amelyen tatamira lépett a magyar katacsapat is hétvégén.

A rangos tornán igazán kiemelkedő eredmények születtek, köztük a debreceni Sári Enikő és Cservenák Anna párosáé, akik ezüstérmet szereztek Kodokan Goshin Jutsuban.

Csapattal utaztak

Sári Enikő a Hajdú-bihari Naplónak nyilatkozott a versenyt követő napokban. – Elsősorban azt szeretném kiemelni, hogy nagyon jó érzés volt csapattal utazni a hétvégi versenyre, ilyenre ezelőtt még nem volt példa. A megmérettetésen mi a Kodokan Goshin Jutsu formagyakorlatban indultunk, és sikerült ezüstérmet szereznünk a verseny végén. Ez a modern bemutató 21 technikából áll, ezt mutattuk be edzőtársammal, a szintén debreceni Cservenák Annával. Már kétéves gyakorlatunk van Kodokan Goshin Jutsuban, ez idő alatt próbáltuk minél tökéletesebbre fejleszteni. Nagyon sok helyre járunk tanulni az országban, nekünk Debrecenben nincs edzőnk, hanem Budapesten és Pápán van. Számunkra azért volt fontos ez az ausztriai szereplés, mert jövő héten utazunk a horvátországi Rijekába, ahol az Európa-bajnokságot rendezik, és szeretnénk átmenteni ezt a formánkat arra a tornára is – árulta el.

Sári Enikő arról is beszélt, hogy milyen összetevők szükségesek a lehető legjobb formagyakorlat bemutatásához. – Annával nagyon szoros szimbiózisban vagyunk, régóta ismerjük egymást, és segítjük a másik munkáját. A judóban mindkét személynek megvan a saját szerepe, amelyet maximálisan tudnia kell, és emellett a másik félét is ahhoz, hogy a legjobban sikerüljön a bemutató. Ez a sportág pontozásos rendszerben működik, sok szempont van, ezeknek mind meg kell felelni, ha jó eredményt akarunk elérni. Ezért is szeretném kiemelni Cservenák Annát, hiszen ugyanakkora szerepe volt az ezüstérem megszerzésében mint nekem – mutatott rá.

Nem sok pihenője lesz Sári Enikőnek és Cservenák Annának, hiszen május 14-től egy héten át Rijekában lépnek tatamira az Európa-bajnokságon.

Arany Balázs