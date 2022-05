Nem csoda, hogy az ünnepélyes díjátadó után széles mosollyal az arcán fogadta a gratulációkat a szakember, aki úgy látta, csapata lélektani előnyben volt a mindent eldöntő összecsapás előtt.

– Érezhető volt, hogy hazai pályán be tudjuk biztosítani a bajnoki címet – ismerte el a Hajdú-bihari Naplónak Quirikó Vivien. – A meccs előtt Üveges Katával együtt annyit kértünk az öltözőben a lányoktól, hogy próbáljunk úgy játszani, mintha nem lenne már hibázási lehetőség, mintha ez döntene mindenről, és szerencsére ezt sikerült is megvalósítani. Segített, hogy hamar megszereztük a vezetést egy némileg szerencsés góllal, amelyre gyorsan rárúgtuk a másodikat is. Utána egy picit megtorpantunk, talán rá akartunk ülni az eredményre, túl akartuk biztosítani a védekezésünket. Ezért szünetben jeleztem a játékosoknak, játsszunk ugyanúgy, mintha még 0–0 lenne: támadjuk le bátran a labdás játékost, legyünk agresszívabbak védekezésben. A harmadik találatunk után már felszabadultunk, onnan „örömfutsalt” mutattunk be.

Megmondom őszintén, ilyen nagyarányú győzelemre nem számítottam, de külön öröm, hogy gólgazdag mérkőzés után ünnepelhettünk a bajnoki címet

– elevenítette fel.

A többszörös magyar bajnok edző természetesen összességében is elégedett a mögöttük hagyott szezonnal. Nem tagadta, ősszel előfordultak kisebb hullámvölgyek, ott belefutottak néhány olyan mérkőzésbe, ami nem egészen úgy sikerült, mint ahogy tervezték, de az utóbbi pár hónap tényleg kiválóra sikerült. – Keményen dolgoztak a lányok végig, úgyhogy megérdemelt ez a dupla siker. Úgy gondolom, a keret magja egyben marad jövőre is, egy kis pihenőt adunk a csajoknak, de sokat nem, ugyanis a válogatottal részt vehetünk a portugáliai négyes Európa-bajnoki döntőben. Szerencsére sok játékosunkra számít a szakvezetés, ezért muszáj tovább készülnünk, hogy olyan állapotban menjünk ki az eseményre, amilyenben kell – nyilatkozta Quirikó Vivien.

A válogatottban figyelembe vett játékosok egyike Torma Lilla, aki az egész szezonban remekelt. A kiváló kapus aranyéremmel a nyakában értékelt a Naplónak. Úgy látta, az elmúlt időszakban ívott találkozóik közül számukra a vasárnapin jött ki a legjobban a lépés.

– Nem tagadom, fáradtak voltunk, hosszú szezon van mögöttünk, nehéz ilyen sok hónapon keresztül a topformát fenntartani. A meccs előtt nem éreztem magunkon nyomást, összesítésben 2–0-ra vezettünk, mindenképp hazai pályán szerettük volna megünnepelni a bajnoki címet. Végig domináltuk az összecsapást, ült a játékunk, néha a letámadásuk okozott egy kis zavart, de azokon is gyorsan úrrá lettünk. A tavalyi duplázás után szerettük volna megvédeni mindkét sorozatban az elsőségünket – megmondom őszintén, én már a nyári felkészülés alatt éreztem, hogy ez összejöhet.

De megnyugtatok mindenkit, továbbra is éhesek vagyunk a sikerre

– szögezte le a hálóőr.

