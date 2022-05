A férfi Futsal NB I. döntőjének első mérkőzésén 3–1-es vereséget szenvedett az Mezei-Vill FC a Haladás vendégeként. A három győzelemig tartó csata hétfő este Berettyóújfaluban folytatódott. A kezdés előtt két születésnapost is köszöntöttek a hazaiak, Kártik Zsombort és Szabó Pétert, utóbbinak az édesanyja segített elvégezni az ünnepi kezdőrúgást.

A szombathelyiek – az első összecsapáshoz hasonlóan – fölényben kezdték a mérkőzést, Sándornak több bravúrt is be kellett mutatnia annak érdekében, hogy ne változzon az állás. Aztán egy labdaszerzést követően Dróth kapta 8-9 méterre a kaputól a labdát, amit pokoli erővel vágott be, így a 7. percben megszerezte a vezetést a Haladás. Nem sokkal később Sipos hámozta át magát Rafinhán, és a bal szélről befele húzva jobbal kilőtte a rövid alsót, ezzel megduplázta előnyét a Vas megyei gárda. Az újfalui mester ezúttal is már az első félidőben megpróbálkozott az 5 a 4 elleni játékkal, ami hamar be is jött: egy szépen kidolgozott akció végén Nagy Imre talált be közelről. Magára talált a Mezei-Vill, Takács remek egyéni villanását követően Szabó lövése kötött ki a hálóban, ezzel 2–2-re módosítva az állást. Egy szöglet után azonban Vas Ádám szenzációs góljával újra előnybe került a Hali.

A szünetet követően kiegyenlítetten zajlott a játék, aztán Kártik szerzett gólt nagyon közelről, viszont a lendülettől a kaput és Alaszticsot is vitte magával, ezért a játékvezetők érvénytelenítették azt. A Mezei-Vill több alkalommal is lehozta kapusát, ezzel alakítva ki fölényt és helyzeteket, de a Alasztics óriási védésekkel tartotta az előnyt a csapatának. Ahogy telt az idő, úgy vált egyre feszültebbé és emiatt töredezettebbé is a játék. A Haladás igyekezett nyugtatni a meccset és minél tovább megtartani a labdát. A vendégeknek kigyűlt a hat szabálytalanságuk, ezért Tóth végezhetett el kisbüntetőt, amit Alasztics megfogott. A találkozó végéhez közeledve egyre nőtt a nyomás a szombathelyiek kapuján, de hősiesen védekezték ki az MVFC támadásait. Az újfalui közönség mindent megtett a sikerért, rendkívül jó hangulatot varázsolt a csarnokba. Az MVFC az utolsó másodpercekig mindent megtett az egyenlítés érdekében, de nem sikerült betalálniuk. Maradt a 3–2 a szombathelyieknek, ezzel összesítésben már 2–0-ra vezetnek.

Bakos Attila