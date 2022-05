A Hajdú-bihari Napló az OTP Bank Liga idei szezonjára azzal az ötlettel állt elő, hogy megkeres két a DVSC-hez kötődő sportbarátot, hogy kövessék végig az egész 2021–2022-es idényt lapunkkal együtt. Nagy örömünkre Bernáth Csaba, a Loki legendás focistája és Szebeni István, a TV2 nyíltan futball- és sportrajongó műsorvezetője is igent mondott felkérésünkre. A fiúk feladata, hogy minden forduló előtt elmondják várakozásaikat és megtippeljék a mérkőzések pontos végeredményét. A telitalálatért 3, a kimenetel és a gólarány eltalálásáért 2, a kimenetel eltalálásáért pedig 1 pont jár.

A Loki a szombati, Fehérvár elleni vereséget követően már a keddi, mezőkövesdi összecsapásra készül. – Papírforma-eredmény született a hétvégén, jó lett volna, ha kicsit szorosabb és küzdelmesebb mérkőzést látunk, de sajnos sima volt. Van még hova fejlődnie a gárdának – mondta Bernáth Csaba, majd kitért a következő bajnokira. – A hárompontos rendszerben a döntetlen általában nem jó eredmény, viszont most mind a két félnek megfelelő lenne, akár bennmaradást is érhet. A lényeg, hogy nem szabadna kikapni – hangsúlyozta.

Szebeni István nagyobb ellenállásra számított a DVSC részéről szombat este. – Számítottam rá, hogy nehéz mérkőzés lesz, de arra nem, hogy ennyire. Sajnos most megint nagyon nézni kell a mögöttünk lévőket, mert még szoros lehet így a vége. Igyekszem úgy szervezni a programjaimat, hogy eljussak kedd délután Mezőkövesdre, mert eddig idegenben, ha ott voltam a lelátón, akkor mindig nyertünk. Hátha most is bejönne ez, mert ha győznénk, szerintem végérvényesen eldőlne, hogy bent maradtunk – fejtette ki véleményét Szebeni István, aki hozzátette, hogy az idény végén az eredmények megtippelésénél már inkább a szívére, semmint az eszére hallgat.

BA