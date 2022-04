Megye II. Dél

Bestrong SC – Konyári SE 4-1

50 néző Vezette: Gyarmati I. (Pál G., Tóth G.)

Bestrong: Sáfár P.(Dudás Cs.) – Lénárt P.(Tóth G.), Bartók P.(Dobi N.), Tisza T., Molnár M., Radványi R., Tar G.(Szabó S.), Tóth Z., Orosz P.(Papp G.), Kincses D.(Rizán Zs.),Párducz T. Vezetőedző: Sáfár László

Konyár: Nógrádi I. – Taricska G.(Lakatos R.), Czibere D., Csuka Zs., Urbán P., Orbán A., Lakatos G.(Hudák I.), Tamási G., Tamási S.(Czibere B.), Makula I., Gellén A., Czibere Tibor

Gól: Tisza T.(2), Lénárt P., Molnár M. ill. Orbán A. Jók: mindenki ill. senki Ifi: 5-2

Köstner Tamás: Úgy gondolom, a célunkat elértük, maximális pontszámmal tudjuk kezdeni a rájátszást. Bizakodva várjuk a folytatást.

Czibere Tibor: Teljesen megérdemelt hazai siker született. Sok sikert kívánok a Bestrong csapatának a továbbiakban!

Nagyrábé Petőfi SK – ESBE 2-5

50 néző Vezette: Muszka Z. (Papp J.), (Balogh E.)

Nagyrábé: Jónás B. – Kaszás Z., Sipos Robin, Kiss B.(Kordás J.), Szőke M.(Burka A.), Kolompár D., Szabados M., Ötvös S., Szőke A.(Balogh Cs.), Tóth B.(Szabó B.), Kovács A. Vezetőedző: Bende Tibor

Ebes: Molnár B. – Szőlősi J., Kuntz D., Almási A., Kovács B., Árva D., Bodogán Z.(Bartha G.), Andirkó I., Fodor N., Balás G., Sándor R. Vezetőedző: Kiss Norbert

Gól: Kiss B., Kolompár D. ill. Balás G.(3), Bodogán Z., Kovács B. Jók: Szőke M., Kolompár D. ill. mindenki Ifi: 2-2

Bende Tibor: Az első félidőben meg kellett volna nyernünk a mérkőzést, a második félidőben pedig simán megnyertük, csak nem saját magunknak, hanem az ellenfélnek. Borzasztó amatőrök vagyunk, végeredményben azt vettük ki a meccsből, amit az elmúlt hetekben edzésen beletettünk. Aki szeretne hozzátenni a nagyrábéi labdarúgáshoz, várom edzésen és a hátralevő mérkőzéseken, nem a darab a lényeg, hanem a minőség.

Kiss Norbert: Később nyilatkozik.

Blondy FC Esztár – Báránd SE 3-1

80 néző Vezette: Vadon T.(Tóth G., Hajdú P.)

Esztár: Gurzó B. – Mándi L., Kun I.(Pellei E.), Vajas V., Lantos T.(Cseke D.), Mona P., Sándor D., Fekete B., Szilágyi Cs., Fekete Sz., Szabó L. Vezetőedző: Vajas Vera

Báránd: Kovács B. – Kuhajda A., Csóka G.(Pál I.), Mátyás A., Bodnár I., Orbán L.(Bakonszegi M.), Török Zs., Nagy Z.(Török D.), Kiss T., Borbély B., Ispán J. Vezetőedző: Bodó Lajos

Gól: Kun I., Cseke D., Fekete B. ill. Török Zs. Jók: mindenki ill. senki Ifi: 1-1

Vajas Vera: Nyerni nehéz. Újra nyerni még nehezebb. Isten éltessen Halász Zsolti!

Bodó Lajos: Sajnos nagyon gyengén futballoztunk, és az ellenfél akarásban is felülmúlt minket.

Debreceni Sport Club – Földes KSE 1-1

50 néző Vezette: Szabó P. (Kriston T., Árva A.)

Debrecen: Fehér J. – Pocsai G., Szvára I.(Mandics I.), Répási J.(Bordán Cs.), Seres P., Tóth B.(Komlósi P.), Nagy N.(Ocskó G.), Lázár R., Kecskés J., Frida Gy., Kremniczki F. Vezetőedző: Nagy Róbert

Földes: Horváth Zs. – Bernáth I., Rusznyák Zs., Orsó D., Ispán R., Kropok D.(Harmati L.), Madarász S., Karmazsin Z., Kemecsei B., Papp B., Móda G. Vezetőedző: Mező Bence

Gól: Nagy N. ill. Karmazsin Z. Jók: Nagy N., Lázár R. ill. Karmazsin Z. Ifi: 7-1

Nagy Róbert: Ami mostanra haszontalannak látszik, később sikerhez vezethet. Egyetlen csepp erőfeszítés sem megy veszendőbe, ha jelen pillanatban keményen dolgozunk. Ha céljaink csak illúziók, akkor a délibáb eltűnésekor mi is eltűnünk kissé, ha viszont víziók akkor egyre erősebben íródnak bele saját sorsunk könyvébe.

Mező Bence: Később nyilatkozik.

Létavértes SC – Nádudvari SE 6-2

50 néző Vezette: Pál G.(Papp N., Borsos M.)

Létavértes: Fekete S. – Kontor B., Vónya P.(Bakó L.), Pető Z., Szabó Zs., Papp Z., Mázló D., Bora Z.(Bárány P.), Újvárosi M., Zurbó B., Demján J.(Tóth L.) Vezetőedző: Kontor Gábor

Nádudvar: Tóth S. – Tar G., Barató G., Székely Z., Cseke Zs., Nagy S.(Magyar F.), Nagy G.(Feja A.), Czirbusz B., Kiss L., Czidor R., Kökény R.(Kovács I.) Vezetőedző: Gere Csaba

Gól: Bora Z.(2), Vónya P.(2), Kontor B., Szabó Zs. ill Nagy S., Czidor R. Jók: Újvárosi M., Kontor B., Pető Z. Ifi: 3-1

Kontor Gábor: Nem vagyok elégedett a játékkal, de az eredmény önmagáért beszél.

Gere Csaba: Az első negyedóra eldöntötte a három pont sorsát. Nem csak a húsvétra, a meccsre is készülni kellene!

A tabella – Dél

1. Bestrong SC 20 18 1 1 112–29 55

2. Létavértes SC 19 14 2 3 62–22 44

3. ESBE 19 11 1 7 55–49 34

4. Nádudvari SE 19 9 1 9 43–39 28

5. Nagyhegyesi SC 19 9 1 9 47–58 28

6. Konyári SE 19 8 3 8 28–32 27

7.Blondy FC Esztár 19 8 2 9 27–52 26

8. Nagyrábé Petőfi SK 19 7 2 10 36–35 23

9. Báránd KSE 19 4 3 12 27–59 15

9. Debreceni Sport Club 19 4 2 13 22–58 14

10. Földes KSE 19 2 4 13 30–56 10

Megye II. észak

Hajdúhadházi FK – Józsa SE 3-5

100 néző Vezette: Juhász D.(Gyarmati I., Molnár L.)

Hajdúhadház: Jónás M. – Balogh I., Szarka I.(Rézműves M.), Kiss Zs., Horváth A., Halder P.(Hunyadi R.), Papp G., Posta I., Rostás M., Baktai L., Nagy I.(Jeney D.) Játékosedző: Nagy István Zsombor

Józsa: Goron B. – Balogh T., Borbély I.(Iványi Á.), Horváth R., Iványi D., Szentjobbi R.(Szabó M.), Bardi Á., Nagy J., Hamves E., Zabiák P.(Bucskó I.), Fekete L. Vezetőedző: Szabó László

Gól: Papp G.(2), Rostás M. ill. Szentjobbi R., Borbély I., Bardi Á., Nagy J. Horváth R. Jók: Papp G. ill. mindenki Ifi: 1-3

Nagy István Zsombor: Elfogytunk minden tekintetben, létszámban és minőségben is, és ez az eredménye a vereségnek. Nem szoktam a játékvezetőkkel foglalkozni, azonban most nem tudok elmenni a vezetőbíró tevékenysége mellett szó nélkül. A húsvéti ünnepekre való tekintettel nem szeretném megbántani, de ezt a mérkőzést papír nélkül is bárki levezette volna.

Szabó László: A mai mérkőzés rangadóhoz méltóan zajlott le, de a józsai csapat nagyot küzdött és megérdemelten győzött. Hosszútávon ez a hozzáállás kell ahhoz, hogy előre léphessünk a jövőben.

Nyíracsád Petőfi SE – Polgár VSE 1-4

50 néző Vezette: Orosz J.(Nagy A., Czinege T.)

Nyíracsád: Árvai Sz. – Keczán D., Béres Cs., Maczó S., Gugg K., Balogh T., Bilda J.(Baranyi K.), Csecsődi I., Berna B., Mike I.(Megyesán J.), Sisa J. Vezetőedző: Pintye Sándor

Polgár: Kovács Zs. – Kiss A., Tóth M., Rédai N., Molnár D., Nagy J., Porkoláb D., Murák K., Vankó Z., Nagy Cs., Dobó V. Vezetőedző: Varga Gábor

Gól: Balogh T. ill. Molnár D., Nagy Cs., Porkoláb D., Rédai N. Jók: senki ill. mindenki Ifi: 7-2

Pintye Sándor: Később nyilatkozik.

Varga Gábor: Gratulálok a csapatnak! Ez igazi férfimunka volt. Minden játékosnak, vezetőnek kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!

Görbeházi KSE – Nyírábrány 2-1

50 néző Vezette: László J. (Sütő J.)

Görbeháza: Nagy Cs. – Kiss K.(Bohács P.), Toronyai L., Tóth A., Hajdú R.(Siket Gy.), Szabó I., Fábián Sz., Tóth P., Ilyés Z., Pók D., Vas B.(Ronkovics T.) Vezetőedző: Szolnoki Attila

Nyírábrány: Küzmös Gy. – Debreceni J., Kiss R., Tóth Zs., Kötélverő T., Gerghel E., Juhos Gy., Pintye P.(Ketész I.), Küzmös Gy., Káposztás D.(Horváth A.), Kardos K.(László R.) Vezetőedző: Juhos Gyula

Gól: Siket Gy., Fábián Sz. ill. Debreceni J. Jók: senki ill. Káposztás D., Juhos Gy., Küzmös Gy. Ifi: 7-1

Szolnoki Attila: A látottak alapján nem lehetek elégedett, hiszen nagyon gyenge játékot mutattunk, de egy pozitívuma van a mérkőzésnek, hogy vesztes állásból megfordítottuk a mérkőzést.

Juhos Gyula: Szoros mérkőzésen a szerencsésebb csapat nyert. Jó játékvezetés.

Tiszacsege – Hajdúdorog SE 4-1

70 néző Vezette: Puskás Z. (Vasziliu T., Nedeczky Zs.)

Tiszacsege: Baranyi Cs. – Gréz K.(Rézműves G.), Csernik J., Jecs J., Budai B., Balogh A., Deli G., Simon Z., Rácz L., Kovács A., Répási Gy. Vezetőedző: Simon Zoltán

Hajdúdorog: Kompár G., Gyúró L.(Kacsó E.), Mondok D., Dálnoki Zs., Szojka I., Majoros A., Kompár B., Franczel R.(Oláh T.), Percze N., Pogácsás J., Szabó Z.(Pogácsás B.) Vezetőedző: Szojka István

Gól: Deli G.(3), Simon Z. ill. Kompár B. Jók: mindenki ill. senki Ifi: 6-3

Simon Zoltán: Egy jó, küzdelmes mérkőzés volt, amit megérdemelten nyertünk meg. Köszönöm a fiúknak a hozzáállást, hajrá Csege! Gratulálok az ifi csapatnak is a fölényes győzelemhez.

Szojka István: Ma az a csapat nyert, aki jobban akarta a győzelmet, ehhez csak gratulálni tudok.

Nyírmártonfalva SE – Téglás VSE (vasárnap)

A tabella –Észak