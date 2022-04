Ahogyan korábban beszámoltunk róla, az NB III. Keleti csoportjának 29. fordulóját rendezték az elmúlt hétvégén. A DVSC II. csapata 3–1-es vereséget szenvedett hazai pályán a DVTK II. együttese ellen vasárnap. A találkozót követően a debreceniek vezetőedzője, Szűcs János a diósgyőriek honlapjának nyilatkozott. – Az első félidőben elmaradtunk valós tudásunktól, a miskolciak sokkal agresszívebb, kreatívabb futballt játszottak, ezért teljesen megérdemelten szereztek vezetést. A második játékrészben nagyon jól jöttünk ki, tizenöt perc alatt rúgtunk két kapufát, majd az egyenlítés is összejött. Ezután kinyíltunk, mert meg akartuk nyerni a mérkőzést, a DVTK azonban kontrákból kihasználta a hibáinkat és megszerezte a három pontot – fogalmazott. Szűcs János tanítványai ezzel a vereségükkel visszacsúsztak a tabella 15. helyére.

A Debreceni Egyetem futballcsapata a Tiszaújváros vendége volt hétvégén, a debreceniek 2–1-es győzelmet arattak. A találkozó után a hajdúságiak mestere, Sándor Tamás nyilatkozott a DEAC oldalának. – Azt kaptuk a Tiszaújvárostól, amire számítottunk. Az első félidőben remek teljesítményt nyújtottak a fiúk, így nem akartunk cserélni, aztán úgy alakult, hogy Raufot mégis le kellett hozni. A szünetet követően is mi irányítottunk, majd jött a büntető, ami szerintem rossz döntés volt a játékvezetőtől. Nagy erőket mozgósítottunk a győzelemért, szerencsére az erőfeszítéseink eredményre vezettek. Sajnos több játékosnak is kisebb sérülés miatt kellett elhagyni a pályát, bízom benne, hogy egyiküknek sincs komolyabb gondja. Annak is örülök, hogy a kispadról érkező futballisták jól szálltak be a meccsbe. Gratulálok a fiúknak, példamutatóan küzdöttek! – összegzett. A debreceniek ezzel a sikerükkel növelték előnyüket a harmadik helyezett BKV Előre gárdájával szemben, akik csak gól nélküli döntetlen játszottak az Eger ellen idegenben.

A 29. körben az Aqua-General HSE 2–0-s győzelmet aratott a Jászberény ellen hazai környezetben. A mérkőzés után a hajdúszoboszlóiak edzője a klub honlapjának értékelte a látottakat. – Vártuk már ezt az összecsapást, annál is inkább, mivel meghatározó futballistáink is visszatérhettek, és ez a játékunk minőségén is látszott. Az első félidőben már a gól után több olyan lehetőségünk is adódott, amellyel bebiztosíthattuk volna a győzelmet, de végül a második félidő közepén Lénárt Gergő révén sikerült növelni az előnyünket, és úgy gondolom magabiztosan gyűjthettük be a három pontot – zárta gondolatait a szakember. Ezzel a győzelmükkel a negyedik helyen álló Máté Jánosék közelebb férkőztek a már említett BKV Előre együtteséhez, mindössze három pont a felek közötti különbség.

A Hajdú-Bihar megyei alakulatoknak nem lesz sok idejük kipihenni a vasárnapi bajnokikat, hiszen hétközi fordulót rendeznek az NB III.-ban. Az egyetemisták minden szempontból rangadót játszanak, a HSE-t fogadják szerdán 16 órától. A kis Loki pedig a sereghajtó Törökszentmiklóshoz látogat szintén 16 órától.

HBN