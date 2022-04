A Hajdú-bihari Napló az OTP Bank Liga idei szezonjára azzal az ötlettel állt elő, hogy megkeres két, a DVSC-hez kötődő sportbarátot, hogy kövessék végig az egész 2021–2022-es idényt lapunkkal együtt. Nagy örömünkre Bernáth Csaba, a Loki legendás focistája és Szebeni István, a TV2 nyíltan futball- és sportrajongó műsorvezetője is igent mondott felkérésünkre. A fiúk feladata, hogy minden forduló előtt elmondják várakozásaikat és megtippeljék a mérkőzések pontos végeredményét. A telitalálatért 3, a kimenetel és a gólarány eltalálásáért 2, a kimenetel eltalálásáért pedig 1 pont jár.

Lépkedni felfelé a tabellán

A Loki az idény egyik legfontosabb meccsén a múlt héten 3–1-re megverte a Gyirmótot, ezzel 9 pontra eltávolodva a kieső zónától. Bernáth Csaba szerint ez már megnyugvásra adhat okot. – Azt gondolom, hogy a múlt heti sikerrel meglesz a bennmaradás, ami a csapatnak a célja volt. Azonban ha lehet, akkor miért ne lépjünk tovább, nem mindegy, hogy milyen helyezéssel zárjuk a szezont. Most már teher nélkül lehet futballozni, és ez eddig jól állt a csapatnak. Bízom egy jó hajrában, és abban, hogy akár a 6–7. helyet is meg lehet csípni – fogalmazott. A DVSC hétszeres bajnok és hatszoros kupagyőztes védője szerint a forduló rangadója – a Fradi–Újpest – a lilák fantasztikus bajnoki formája ellenére is ferencvárosi győzelemmel végződik majd.

– Azzal, hogy nyertünk és a többi meccsen is olyan eredmények születtek, amik nekünk kedveztek, szerintem bent maradtunk. Mi megvertük a Gyirmótot, mellette kikapott az MTK, a Honvéd és a Mezőkövesd is.

Nagyon el kellene rontani ahhoz, hogy baj legyen a végén

– vélekedett Szebeni István. – Továbbra is azt mondom, ahogy minden héten eddig is, hogy az utolsó fordulóban az MTK elleni zárómeccsnek már nem szabad, hogy tétje legyen részünkről. Egy kicsit felszabadultabban érkeznek a fiúk Kisvárdára, mert ha esetleg kikapunk, akkor sem történik nagy tragédia. Most úgy érzem, hogy pont emiatt nem fogunk vereséget szenvedni, sőt, egy bravúrgyőzelem is benne van a pakliban – mondta bizakodóan a televíziós szakember.

BA