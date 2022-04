A DEAC-Tungsram kosárlabdacsapata 102–83-as vereséget szenvedett az Oroszlány otthonában a Tippmix NB I. középház hatodik fordulójában szerda este. Ezzel eldőlt, hogy a cívisvárosiaknak nincs esélyük a rájátszásba bejutni a hátralévő három találkozó megnyerése esetén sem.

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón a debreceniek 17 pontot szerző játékosa, Djordje Dzseletovics értékelt. – Kemény meccs volt az OSE elleni, ha megnézzük a végeredményt, az is ezt tükrözi. Az egész gárda keményen küzdött, és különösen a fiatalok, akik lehetőséget kaptak.

Azt hiszem, a pályán hagytuk a szívünket, ezért örülök, mert az a legfontosabb, hogy csapatként dolgoztunk

– fogalmazott.

A mérkőzés után Berényi Sándor vezetőedző is nyilatkozott. – Nem volt kérdés a második félidőre, hogy mi lesz a találkozó végkimenetele. Nagyon jó dobószázalékot láthattunk ellenfelünktől, hagytunk nekik könnyűeket is, de a nehezeket is jó százalékkal dobták. Kilenc triplát hoztak össze a hazaiak a szünet után, igaz ezek jelentős része azért emberről történt. Azt gondolom, hogy tényleg tudtunk csapatként játszani, főleg az első tíz percben. Megfelelő képet mutattunk magunkról, és ez volt a mérkőzés előtt a legfontosabb elvárásom.

A fiatalok tényleg remekül szálltak be, tudtak élni a lehetőséggel, harcoltak és kemények voltak. Ez egy másik cél volt, amit kitűztünk magunk elé, és ezt is teljesíteni tudtuk.

Igazán sajnálom, hogy Ságodi Róbert a végén megsérült, reméljük, hogy nem komoly a probléma. A második mérkőzése volt életében, jól szállt be, pontokat dobott, megbontotta a védelmet, szép jövő áll előtte. Mihamarabbi felépülést kívánok neki az egész klub nevében – zárta gondolatait a a szakember.

A DEAC-Tungsram kosárlabdacsapata a következő fordulóban szabadnapos lesz, de az előttünk álló héten két hazai találkozó is vár majd rájuk, kedden a Kecskemétet, szombaton pedig a Szegedet fogadják az Oláh Gábor utcán.

Arany Balázs