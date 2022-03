Remekül indult a versenyidény a DEAC fiú tornászai számára, akik érmes helyeken végeztek a különböző korosztályban. A dobogó legfelső fokára tudott felállni Buzsik Máté, aki kadet egyéniben diadalmaskodott, míg csapatban is a debreceniek végeztek az élen ifjúsági és felnőtt II. osztályban egyaránt, számolt be a deac.hu.

Forrás: deac.hu

– A felnőttek között tavaly indítottunk először csapatot, és már akkor is szépen szerepeltek tornászaink, akik azóta még tovább fejlődtek – fogalmazott a klubhonlapnak a DEAC tornaszakosztályának vezetője, Lakatos István. – Külön öröm, hogy a Debreceni Egyetem két hallgatója is részt vett a versenyen, ahol a mieink nagyon szép gyakorlatokat mutattak be, a zsűri bónusz elemeket is láthatott a mieinktől. Ezek elsajátítása többéves, rendszeres edzésmunka eredménye, az elemek, gyakorlatok megtanulásához megfelelő fizikai képesség, mozgás, ügyesség és lazaság szükséges. Az egyéni teljesítmények értékelésénél ki kell emelni, hogy az ifjúsági korosztályban négy DEAC-versenyző végzett az élmezőnyben.