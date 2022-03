A terveknek megfelelően halad a MotoGP-beruházás. A területszerzések már a szerződéskötésnél tartanak, a kivitelezéshez szükséges tervek pedig április végére elkészülhetnek.

Csütörtök reggel tartott sajtótájékoztatót Hajdúnánáson Tiba István miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője, aki elmondta: a híresztelésekkel ellentétben mind a földterületszerzési eljárások, mind pedig a multifunkciós versenypálya tervezési folyamatai is az ütemezésnek megfelelően haladnak.

– Mivel vannak olyan földterületek, amelyek nem állami tulajdonúak, így első lépésként meg kellett teremteni ezek megszerzésének jogi hátterét. Azon gazdák számára, akik folytatni szeretnék a gazdálkodásukat, földcsere lehetőséget ajánlott fel a vagyonkezelő, illetve kompenzációt is kapnak, amennyiben értékkülönbség lenne a cserélt földterületek között – mondta a honatya. Akik nem élnek a földcsere lehetőséggel, számukra egy ajánlattal élt a magyar állam, amelyet, ha elfogadnak, lényegesen rövidebb idő alatt megtörténhet a szükséges területek kisajátítása. A megállapodások elkészültek, azokat már megküldték az érintett földtulajdonosoknak.

– Számtalan fejlesztési lehetőséggel is jár ez a beruházás a keleti országrész számára: elkezdődött az M3-M35-ös autópálya egyik csomópontjának az építése, illetve további három is készül a beruházáshoz kapcsolódóan. Lehajtó épül Görbeházánál, amely lehetővé teszi, hogy a megnövekedett forgalom ne a községen és Hajdúnánáson haladjon keresztül – hangsúlyozta Tiba István. Hozzátette, hogy a projekt része még az említett települések közötti útszakasz felújítása és szélesítése is. Várhatóan ősszel már elkezdődnek a versenypálya földmunkái.

Weingartner Balázs, a Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség (HUMDA) elnök-vezérigazgatója

Forrás: Molnár Péter

Weingartner Balázs, a projekt koordinálását végző Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség (HUMDA) elnök-vezérigazgatója kiemelte: körültekintő vizsgálat eredménye a helyszínválasztás, amely nem csak a környező településeknek, hanem az egész keleti régió számára is egy hatalmas előrelépést jelenthet.– A MotoGP egy hívószó, amellyel azt szeretnénk elérni, hogy minél többen ismerjék meg ezt a térséget. A BMW-beruházással együtt jelentős ipari parki terület bővülésre lehet számítani. Munkahelyeket teremthet a térségben élőknek, adóbevételt az önkormányzatnak, lehetőséget a vállalkozásoknak – hangsúlyozta. Hozzátette: a projekt vállalása egy újgenerációs versenypálya építése, amely központi szerepet tölthet be a közép-európai térségben.

