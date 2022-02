A DVSE vízilabdacsapata 15–12-re kikapott Miskolcon szombat este a bajnokság 21. fordulójában. A debreceniek a vereségük miatt nem kerültek közelebb a bennmaradást érő tizenkettedik pozícióhoz, viszont a borsodiak átvették az UVSE-től a tizenegyedik helyet.

Szeretnének följebb lépni



A találkozót követően a DVSE két gólt szerző játékosa, Török Béla értékelt a Hajdú-bihari Naplónak. – Csalódott vagyok, hogy nem sikerült nyernünk, mert ebből a kaotikus mérkőzésből mi is kijöhettünk volna győztesen. Sajnos a végén a Miskolc pólósai jobb döntéseket hoztak, és mondhatjuk, hogy nincs nagy különbség a két együttes között, de az idei kiírásban mégis legyőztek minket kétszer. Az elsődleges célunk a bennmaradás, de ezt jó lenne úgy elérni, hogy nem kell számolgatnunk, valamint osztályozót játszanunk. Szeretnénk följebb lépni a tabellán, ehhez nagyon kellett volna a hétvégi siker, szomorúak vagyunk, hogy ez nem jött össze – nyilatkozta a debreceni pólós.



Török Béla előretekintett a következő fordulóbeli összecsapásukra is, amikor a Honvéd együttesével mérkőznek meg. – A hétvégén a BVSC ellen 10–10-es döntetlent játszottak, ez is jól mutatja, hogy mennyire erős csapatról van szó. Legutóbbi debreceni találkozásunkkor azonban mindössze eggyel győztek le minket, ráadásul a keretünk sem volt teljes akkoriban. Úgy gondolom, hogy lesz keresnivalónk a fővárosi összecsapáson is, reméljük jön egy siker, amivel biztosabbá tesszük az első osztályú tagságunkat – zárta gondolatait a játékos.



A hajdúságiak a Honvéd elleni bajnokijukat szombaton játsszák a fővárosban.

Arany Balázs