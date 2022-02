A DVSE vízilabdacsapata a bajnokság 21. fordulójában Miskolcra látogatott szombaton este. A debreceniek az előző körben elkerültek a tabella utolsó helyéről, hiszen legyőzték a Szentes együttesét 13–9-re hazai medencében. A borsodiak legutóbb a második pozícióban lévő Ferencvárostól kaptak ki a otthon, a Kemény Dénes Uszodában egy szoros találkozón 11–10-re. Az összecsapás érdekessége volt még a Vismeg testvérek párharca. Botond a hajdúságiaknál, míg Zsombor a hazaiaknál játszott.

A találkozót a debreceniek kezdték jobban, Vismeg Botond alig egy perc elteltével megszerezte a vezetést, de nem sokkal később Krasznai révén jött az egyenlítés. A folytatásban Nagy, illetve Sélley is betalált, így már 3–1-re mentek a házigazdák. Az első negyed utolsó minutuma igazi gólesőt hozott, a cívisvárosiak részéről Macsi Patrik és Török Béla vették be az ellenfél kapuját, míg a miskolciaknál Böröczky, így 4–3-as állással várhatták a felek a folytatást. A második nyolc perc is hasonlóan szorosan alakult. Biros talált be elsőként, majd erre Török válaszolt, aztán Tőzsér és Sélley voltak eredményesek, amellyel hárommal megléptek a borsodiak. De a cívisvárosiak nem adták fel, Macsi P. szépített, viszont Krasznai visszaállította a különbséget hamar. Ezt követően Somlai Tamás góljával igyekeztek tapadni a debreceniek, de Krasznai ismét bevette a vendég kaput. Egy perccel a vége előtt Fülöp Bence állította be a 9–7-es félidei eredményt.

A harmadik harmad elején Fülöp ott folytatta, ahol a szünet előtt abbahagyta, ezzel egyre csökkentve a hajdúságiak hátrányát. Alig egy perc múlva sikerült az egyenlítés is, Korbán Richárd talált be a borsodiak hálójába. Majd gyors három gól következett, előbb Tőzsér volt eredményes, erre Macsi P. harmadik találata válaszolt, de alig tizenöt másodperccel később Biros visszavette a vezetést. A hajrá előtt még Tőzsér vette be a debreceni kaput, így 12–10-el vágtak neki a negyedik negyednek a felek. Az utolsó felvonásban percekig nem született gól, majd mindkét csapat betalált, előbb Krasznai, utána Somlai. Három minutummal a vége előtt ismét egyre olvadt a borsodiak előnye, Korbán vette be Hofercia kapuját. Sajnos a fordítás nem jött össze Süveges Máté tanítványainak, további két hazai találat eldöntötte a pontok sorsát, Sélley és Várkonyi állították be a 15–12-es végeredményt.

A DVSE következő mérkőzését az Eger ellen vívja a Komjádi Kupában szerdán 19 óra 15 perctől a Debreceni Sportuszodában.

Arany Balázs

A tények

Férfi vízilabda OB I., 21. forduló

PANNERGY-MISKOLC–DVSE MASTER GOOD 15–12 (4–3, 5–4, 3–3, 3–2)

Miskolc, Kemény Dénes Uszoda. Vezették: Kovács Soma, Tóth Sándor

Miskolc: Hofercia – Tőzsér 3, Seman, Krasznai 4, Biros 2, Sélley 3, Nagy 1

Cserék: Tanczer, Várkonyi 1, Böröczky 1. Vezetőedző: Uliganyec Szergej

DVSE: Molnár – Takács, Vismeg 1, Somlai 2, Fülöp 2, Török 2, Kis

Cserék: Bodoróczki, Stefanidesz, Macsi M., Macsi P. 3, Korbán 2, Smitula. Vezetőedző: Süveges Máté