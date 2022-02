A listavezető Kazincbarcika otthonában kezdte a DVSC II. a labdarúgó NB III.-as bajnokság tavaszi szezonját. A vasárnap délutáni összecsapás első félideje gól nélküli döntetlent hozott, ám a második játékrészben három gólt szereztek a hazaiak, kettőt büntetőből, így a Debrecen 3-0-s vereséget szenvedett.

A lefújást követően a kis Loki trénere, Szűcs János értékelt a klubhonlapnak. – Egy nagyon küzdelmes és jó mérkőzés volt, melyen a Barcika bebizonyította, hogy nem véletlenül áll a tabella élén, emellett sportszerű és kulturált futballal próbálta érvényesíteni a minőségi fölényét. Az első félidőben többet birtokolták a hazaiak a labdát, de szervezettek voltunk, és a lehetőségek alapján akár 2-2-vel is fordulhattak volna a csapatok. A szünet után ellenfelünk kapott egy teljesen jogos tizenegyest, ám utána olyan dolgok történtek, melyek nem minket segítettek. 1-0-nál az egyik játékosomat leütötték a tizenhatoson belül, de nem fújt a bíró, néhány perccel később viszont a Barcika egy véleményes szituációban újabb büntetőhöz jutott. A harmadik gólunkat szintén egy érdekes ítélet előzte meg, ettől függetlenül nincs hiányérzetem, hisz a játékosok mindent megtettek azért, hogy eredményesek tudjunk lenni. Tudtuk jól, hogy a hazaiak voltak a találkozó esélyesei, és ez be is igazolódott – nyilatkozta a dvsc.hu-nak Szűcs János.

A DVSC II. jövő vasárnap már hazai pályán játszik, mégpedig a Békéscsaba II. ellen 11 órától.