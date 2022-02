A DEAC futballistái az év első bajnokiján a sereghajtó Törökszentmiklóst látták vendégül. A debreceni gólvágók közül Tochukwura és Székely Dávidra sem számíthatott a szakmai stáb. A télen érkezett Szabó Levente kezdett, míg Ujvárosi Ádám csere volt, írja tudósításában a deac.hu.

Már az elején magához ragadta a kezdeményezést a DEAC, jóval többet birtokolták a labdát. Nem kellett sokat várni az első gólra, Bereczki Dániel passzát néhány lépésről Szabó Levente lőtte a vendégek kapujába, valószínűleg ilyen bemutatkozásról álmodott. Ezt követően sem változott a játék képe, Csáki Kálmánnak bőven akadt dolga. Előbb Bereczki veszélyes beadását tenyerelte ki, majd Jankelic lövését védte. A szünethez közeledve Bidzilya került ígéretes lövőhelyzetbe, ám a próbálkozását blokkolták. Csáki néhány pillanat alatt két hárítást mutatott be, előbb Csányi Ádámmal, aztán Bereczkivel babrált ki. Az első félidő végén még Bidzilya dolgoztatta meg a törökszentmiklósi kapuvédőt, aki most is állta a sarat.

A második játékrész alaphangját Bidzilya kísérlete adta meg, ám Csáki újra hárított. A 63. percben még nyugodtabb lehetett a DEAC, hiszen Jankelic duplázta meg az előnyüket. A végeredményt Sidibe állította be, aki Bereczki pompás beadására remekül érkezett, a fejese pedig védhetetlen volt. A lefújásig Bereczki helyzeténél Csáki újabb nagy védéssel jelentkezett. A meccs krónikájához hozzátartozik, hogy a Debrecen becserélte fiatal tehetségét, Varga Balázst, így ő debütált az NB III.-ban. A hajrában Virág Ákos megkapta a második sárgáját, így tíz emberrel zárta a DEAC.

A klub a következő fordulóban a Hidasnémetivel csap össze idegenben.