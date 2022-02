Az NB III. Keleti csoportjába is beköszöntött a futballtavasz, a 21. fordulóval folytatódnak küzdelmek. Mindhárom hajdú-bihari együttes vasárnap lép pályára, időrendi sorrendben elsőként a hajdúszoboszlóiak, akik az Újpest fiataljait fogadják délelőtt 11 órától. A legnagyobb falat a kis Lokinak jutott, hiszen 16 órától a listavezető Kazincbarcika otthonában lép pályára Szűcs János együttese. Ránézésre a legkönnyebb feladat a DEAC-nak jutott: a sereghajtó Törökszentmiklós érkezik az egyetemi sporttelepre, a mérkőzést 14 órától rendezik.

– Jól sikerült a felkészülésünk, Sándor Tamás és Györky Gábor remek munkát végeztek – adott tájékoztatást Pöszmet Tibor, a DEAC sportigazgatója. – A csapat tagjai becsülettel elvégezték a kiszabott penzumot. A koronavírus eddig nagyjából megkímélte a csapatot, ez remélem így lesz a továbbiakban is. Az edzőmérkőzéseken kifejezetten biztató játékot nyújtottunk. Két játékost, Újvárosi Ádámot és Szabó Leventét igazoltunk a télen, velük nem csak mennyiségben, hanem minőségben is bővült a keret. Remélem, tavasszal már azt a játékot nyújtja a csapat, amit elterveztünk és elvárunk. Két komoly hiányzónk, Bényei Balázs és Papp Ferenc sajnos még nem épült fel, viszont rajtuk kívül minden sérültünk rendbe jött köszönhetően a Sportdiagnosztikai Központ professzorának, Szántó Sándornak és kollégáinak – ecsetelte.

A gárda jelentős része – a két új szerzeményt is beleértve – egyetemista, de a DEAC-nál ebből a szempontból is szeretnének még előrébb lépni. – Most a felvételi időszakban is egyeztetünk több játékossal házon belül és más akadémiákról, mert számunkra fontos, hogy a sportolóink minél nagyobb számban végezzenek felsőfokú tanulmányokat. A nyári felvételi ponthatárok megállapítása után gyorsulhatnak majd fel ezek a folyamatok. Ahogy korábban már lenyilatkoztam, szeretném, ha feljebb lépnénk a táblázaton. Látjuk, hogy az éllovas Kazincbarcika tovább erősített, de nem adjuk fel a harcot, a második BKV-t mindenképp szeretnénk megelőzni, és legalább az ezüstrémet megszerezni. De hangsúlyozom, én a bajnoki címről sem tettem le egyáltalán – nyilatkozta a HAON-nak Pöszmet Tibor.

Hiába utolsó a Törökszentmiklós, az egyetemisták nehéz mérkőzésre számítanak, hiszen eddig még csak műfüvön tudtak játszani. Márpedig van különbség a fű és a műfű között: másképp viselkedik a labda, és a játékosok izomzatát is eltérően veszi igénybe. A debreceniek bíznak benne, hogy gyorsan tudnak majd alkalmazkodni, mert a rajt meghatározhatja az egész idényüket.

Az NB III. Keleti csoport 21. fordulójának sorsolása

11.00: Aqua-General HSE–Újpest FC II.

11.00: Békéscsaba II.–Tiszafüred

14.00: Jászberényi FC–Hidasnémeti

14.00: DEAC–Törökszentmiklós

14.00: BKV Előre–Diósgyőri VTK II.

14.00: Kisvárda II.–Salgótarjáni BTC

14.00: Eger SE–Sényő

14.00: Tiszaújváros–Tállya

14.00: Putnok VSE–Füzesgyarmat

16.00: Kazincbarcika–Debreceni VSC II.

Az NB III. Keleti csoport állása

1. Kazincbarcika 20 17 2 1 62–12 +50 53

2. BKV Előre 20 16 1 3 42–20 +22 49

3. DEAC 20 14 3 3 52–20 +32 45

4. Aqua-General HSE 20 12 4 4 44–23 +21 40

5. Tiszaújváros 20 11 4 5 42–30 +12 37

6. Kisvárda II. 20 11 3 6 35–25 +10 36

7. Jászberény 20 10 2 8 35–30 +5 32

8. Putnok 20 9 5 6 29–23 +6 32

9. Sényő 20 9 4 7 34–31 +3 31

10. Békéscsaba II. 20 8 3 9 43–38 +5 27

11. Újpest II. 20 7 5 8 34–33 +1 26

12. Füzesgyarmat 20 6 8 6 27–30 –3 26

13. DVTK II. 20 7 3 10 41–47 –6 24

14. DVSC II. 20 6 4 10 32–37 –5 22

15. Eger 20 7 – 13 30–43 –13 21

16. Tiszafüred 20 5 5 10 29–36 –7 20

17. Tállya 20 4 4 12 17–46 –29 16

18. Hidasnémeti 20 2 3 15 17–63 –46 9

19. Salgótarján 20 1 6 13 15–42 –27 9

20. Törökszentmiklós 20 1 5 14 16–47 –31 8