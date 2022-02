Az U19-es válogatott kétgólos hátrányból fordítva 3–2-re legyőzte a dán csapatot a márciusi Eb-selejtező elitkörfőpróbáján a spanyolországi San Pedro del Pinatarban. A nemzeti együttes mindkét DVSC-játékosa a kezdőcsapatban kapott helyet, Szujó Attila végig a pályán volt, Bényei Ágoston egy félidőt játszott az mlsz.hu tudósítása szerint.

A Tímár Krisztián vezette magyar csapat március végén hazai pályán vívhatja ki a szlovákiai U19-es Európa-bajnokságon való részvételt, ehhez meg kell nyerniük az elitkörös csoportjukat, amelyben Törökország, Izrael és Skócia szerepel még. A tétmérkőzések előtt idén három felkészülési meccset játszott le a csapat, az első kettőt február elején a bosnyákok ellen (6–2, 0–0), az utolsót pedig szerda délután a spanyolországi San Pedro del Pinatarban, a szintén elitkörös dánok ellen.

A mérkőzés nem indult jól a mieink számára, a dánok a szünetig kétgólos előnyhöz jutottak, ám a magyar válogatott elszántan küzdött, s végül fordítani tudott.

Hittek magukban

– Egy igazán kiváló ellenféllel kerültünk szembe, kellett néhány perc, mire fel tudtuk venni a szükséges tempót, sajnos ebben a periódusban nem tudtuk megúszni a kapott gólt sem. Az álmosabb kezdés után átvettük az irányítást, sorra dolgoztuk ki a helyzeteket, viszont a szünet előtt a dánok elmentek egy kontrából, és megszerezték a második góljukat is. A szünetben a kisebb taktikai változtatások mellett azt is kértük a játékosoktól, hogy higgyenek magukban, mert az első félidő alapján nem kérdés, hogy ledolgozhatjuk a hátrányt. Az elmúlt időszak pozitív eredményeinek is köszönhetően megvolt a csapatban a fordításhoz szükséges önbizalom, és egy remek második félidei teljesítménnyel kiharcoltuk a győzelmet – értékelt a mérkőzés után Tímár Krisztián szövetségi edző.

Az elitkör megmérettetéseit március végén rendezik, az egyiknek hazánk ad otthont, vagyis a magyar fiatalokat a hazai pálya előnye is segítheti majd. A minitornák első helyezettjei jutnak ki a szlovákiai kontinensviadalra.

HBN