A debreceni klasszis neve eggyé forrt az aerobikkal, hiszen sportolóként minden idők legsikeresebb magyar női versenyzője lett. Miután felhagyott az élsporttal, maradt a szeretett sportágában, edzőként és sportdiplomataként szolgálja az aerobikot, sőt ruhákat tervez a versenyzőknek.

Hegyi Dóra karrierjét sportújságíróként közelről követhettem végig, nagyszerű kvalitását, teljesítményét számos alkalommal jutalmaztuk a Hajdú-bihari Napló Év sportolója díjátadó ünnepségén. A beszélgetéseink során megtapasztalhattam, mennyire alázatos a sport iránt, s arra is választ kaptam, miért annyira népszerű a nevelőegyesülete, a Flex HD népes családja körében. Tudásával, szépségével, attitűdjével az évek során egyértelműen az aerobik „arcává” vált, s nemcsak Debrecenben, hanem az egész országban is. Pályafutása befejeztével, az elmúlt hat esztendőben már sokkal kevesebbet társalogtunk, a szokásos köszöntéseken, gratulációkon kívül nagyobb diskurzusokat nem igazán folytattunk. Most viszont ez az interjú bebizonyította, hogy a sportoló lányból igazi nővé vált Hegyi Dóra, aki a céltudatosságát és a határozottságát a civil életben is kamatoztatni tudja. A sokéves sportszakmai kapcsolatunkra tekintettel tegeződtünk a beszélgetés során.

Mikor döntötted el, hogy befejezed az aktív sportolást? Hosszú gondolkodás vagy egy hirtelen döntés előzte meg?

Szerintem egy élversenyző érzi, hogy mikor jött el az ideje a visszavonulásnak. Én mindig is méltósággal szerettem volna ezt megtenni, hogy megtiszteljem ennyivel a sportpályafutásom; pontosan akkor, amikor elértem a testi és lelki határaimat. Igazából 2016-ban döntöttem el, hogy bármi is történik, a következő év lesz az utolsó. Méltó búcsúnak éreztem, hogy zárásként még szerepelhettem a Világjátékokon.

Bevallom, azt érzem, csapatban még a mai napig tudnék versenyezni, csak már nem a maximumon, s ezért számomra már nem lenne értelme.

Ráadásul a Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) szabályzata értelmében már nem lehet aktív sportoló az, aki a szervezet versenyzői bizottságában lát el feladatot.

Az élsport áldozatokkal jár, sokaknak valamilyen szinten az egészsége is rámegy a több évtizedes kemény fizikai munkára. Mennyire sikerült „ép bőrrel” megúsznod az aerobikos éveket?

Az aerobik hiába tornasport, mégis vannak olyan válfajai, amelyek szinte egyáltalán nem sérülésveszélyesek, és mindenki megtalálhatja benne a saját képességeinek megfelelő szintet. Nyilván az élsport már nem csak az egészségről szól. Viszonylag szerencsésnek mondhatom magam, hiszen hiába volt jó pár sérülésem, ezek nem gátoltak nagymértékben, sem sportolóként, sem most, a civil életben. Maximum tökéletesen jelzem a hidegfront érkezését. Viccet félretéve, szerintem az emberi test elképesztő munkát és terhet képes elbírni, ez sosem volt probléma számomra, szerettem és a mai napig szeretek dolgozni. Ugyanakkor az utolsó pár év lelkileg igazán megterhelő volt a számomra, s el kellett telnie pár évnek, mire teljesen helyrejöttem.