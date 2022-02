A Hajdú bihari Napló az OTP Bank Liga idei szezonjára azzal az ötlettel állt elő, hogy megkeres két, a DVSC-hez kötődő sportbarátot, hogy kövessék végig az egész 2021-2022-es idényt a Naplóval együtt. Nagy örömünkre Bernáth Csaba, a Loki legendás focistája és Szebeni István, a TV2 nyíltan futball- és sportrajongó műsorvezetője is igent mondott felkérésünkre. A fiúk feladata, hogy minden forduló előtt elmondják várakozásaikat és megtippeljék a mérkőzések pontos végeredményét. A telitalálatért 3, a kimenetel és a gólarány eltalálásáért 2, a kimenetel eltalálásáért pedig 1 pont jár.

A piros-fehér gárda kellemetlen vereséget szenvedett a múlt héten a Mezőkövesd ellen hazai pályán. – A fehérvári siker után nem ezt vártuk a csapattól, a két győzelem együtt sokat lendített volna rajtunk. A riválisaink közül mindenki nyert, úgyhogy nagyon kedvezőtlenül alakult nekünk a 20. játéknap. Sose jó kikapni, de lélektanilag kifejezetten rosszkor jött ez a vereség, azonban be kell ismerni, hogy a kövesdiek jobbak voltak. Taktikusabban, egységesebben és szervezettebben futballoztak. A debreceniek egyéni hibákat követtek el, kicsit elveszettnek tűntek és nem éreztem rajtuk azt az erőt, ami elengedhetetlen ahhoz, ha egy ilyen összecsapást meg akarnak nyerni – mondta a Loki többszörös bajnok futballistája.

Ahogy az szokott lenni, a fehérvári győzelem utáni pozitív hangokat – a szombati fiaskót követően – erős kritikák váltották a drukkerek részéről. Bernáth Csaba szerint nehéz ezeket játékosként nem meghallani, azonban profi sportolókról lévén szó, ezzel együtt kell élni.

Tegyenek meg mindent

– Tudjuk, hogy a szurkolói lélektan az ilyen. A legfontosabb, hogy a csapat küzdjön és tegyen meg mindent a pályán, mert olyankor még ha ki is kap, a közönség hálás lesz. Az elmúlt 2 évtizedben nem ehhez volt szokva a publikum, bár azt hozzátenném, hogy én is voltam kieső csapat tagja annak idején, csak akkor a BKV Előre visszalépésével bent maradhattunk az NB I.-ben. Az nagyon rossz időszak volt az. Bízom benne, hogy most is a elkövetkezendő sikeres korszak küszöbén vagyunk – fejezte ki reményeit.

Szebeni István bízott benne, hogy a fehérvári sikert egy újabb diadal követi majd. – Nagyon fájó, hogy a közvetlen riválisunktól kaptunk otthon egy négyest, főleg, hogy mindenki más a környékünkön pedig hozta a győzelmeket. Az előző forduló is bizonyítja, hogy mennyire kiszámíthatatlan idén a bajnokság: ki gondolta volna, hogy Pakson győz a Gyirmót, vagy az MTK megveri a Puskást? Ráadásul most mi utazunk ez utóbbiakhoz, akiknek nagy szükségük van így a három pontra. Ha mi vasárnap kikapunk Felcsúton, ami valljuk be, benne van a pakliban, akkor már megint nagyon közel kerülhetünk a veszélyzónához. Az ősszel simán verte a Lokit a PAFC a Nagyerdei Stadionban, úgyhogy én személy szerint az idény egyik legnehezebb meccsére számítok. Idén egyébként úgy tűnik, hogy az erősebb együttesekkel szemben jobban megy a fiainknak, ebben bízom most is – fogalmazott a műsorvezető, aki lapunknak elárulta, hogy a helyszínen szeretne majd szurkolni a DVSC-nek.

Bakos Attila