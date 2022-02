A DVSC a bajnokság 20. fordulójában a Mezőkövesdet látta vendégül a Nagyerdei Stadionban szombat délután. A debreceniek a nyolcadik, míg a vendégek a hetedik helyről várhatták az összecsapást. A Loki a múlt hétvégén a Fehérvár otthonába aratott bravúros győzelmet, míg a borsodiak a Puskás Akadémia stadionjában szenvedtek vereséget. A matyóföldiek kezdőcsapatából ezúttal kimaradt a magyar válogatott középpályás Cseri, hiszen az előző körben begyűjtötte ötödik sárga lapját. A hajdúságiaknál a székesfehérvári meccshez képest bekerült Baranyai Nimród, illetve Ferenczi János a védelem két szélére, így kimaradt Poór Patrik és Charleston, utóbbi ezúttal a keretben sem volt. A találkozót megelőzően a Gyirmót 3–2-es sikerével elhozta a pontokat Paksról, így megelőzte a cívisvárosiakat a táblázaton.

A mérkőzés első lehetősége a vendégek előtt adódott a negyedik percben, egy bal oldali beadás után Calcan emelte fel a labdát a tizenhatoson belül Jurinának, aki a jobb alsót célozta, de néhány métert tévesztett. A hetedik percben Ugrai Roland előtt adódott lehetőség, a csavar lövése azonban a felső kapufát találta el. Jó iramban kezdett mindkét fél, igyekeztek minél hamarabb felérni a másik kapujának előterébe. Negyedóra elteltével elmondható volt, hogy kiegyenlített játék folyik minden szempontból. A 19. percben egy jobb oldali mezőkövesdi szögletet ívelt be Babati, amelyet Hrabina Alex nem tudott messzebbre kiöklözni, így visszakerült az ötös elé, Sylvain Deslandes mellett pedig Jurina kotorta a hálóba a labdát, megszerezve a matyóföldieknek a vezetést. A hazaiakat megfogta a bekapott gól, a Mezőkövesd beszorította a Lokit, Joan Carrillo egyre idegesebben vezényelte játékosait a pálya mellől. A 26. percben újabb borsodi helyzet, Besirovics tekerte be a jobb oldalról a labdát, Calcan a hosszú oldalon kapu felé lőtte, de Baranyai a gólvonal előtt menteni tudott szögletre. A 39. minutumban egy debreceni bedobás után Szécsi Márk fejelt, a labda a felső léc tetejéről pattant a kapu mögé. A hajrában a hajdúságiak visszavették a meccs irányítását, amelynek a 43. percben meg is lett az eredménye. Dzsudzsák Balázs sarokrúgása után középen Kocsis szabálytalankodott Baráth Péterrel szemben, a VAR vizsgálat után a büntetőt Dzsudzsák lőtte, majdhogynem középre, félmagasan, de mivel Tordai eldőlt a jobb oldalra, így kiegyenlített a Debrecen. A hosszabbításban még Ugrai is eltalálta a felső kapufát, egy lecsorgó labdát csavart meg 23 méterről, nem Tordain múlott az újabb hazai találat. A felek 1–1-es eredménnyel mehettek negyedóra szünetre.

A második játékrészre egyik fél sem cserélt. A Loki kezdte élénkebben a félidőt, de az első helyzet a vendégek előtt adódott. Hrabina kirúgása után vesztette el a labdát a DVSC, amellyel Babati tört kapura, lövésébe Deslandes csúszott bele, így a felső lécen landolt a próbálkozás ismét. Az 58. percben Besirovics fejelt egy szöglet után, Baranyai másodszor mentett hatalmasat, ezúttal a gólvonalról. Kocsis megsérült egy rossz mozdulat után, helyét Karnyicki vette át. Továbbá Calcan is lement, őt Kis váltotta. A 63. minutumban ismét átvette a vezetést a Mezőkövesd. Farkas adott be az alapvonal mellől, középen Vadnai néhány méterről bombázott a kapuba. Korábban a cívisvárosiaknál is megforduló játékos nem is ünnepelte túlzottan a találatát. Ismét kettőt cserélt Supka Attila, Babait és Qaka hagyta el a játékteret, Ikenne-King, valamint Cseke váltotta őket. A változtatás hamar eredményt hozott, egy perccel később Ikenne-King passzolt laposan a jobb szélről középre, Jurina luftot rúgott, de Besirovics közelről bevette Hrabina kapuját, lemásolták az előző találatot tulajdonképpen. Joan Carrillo hármat is cserélt ezt követően. Bódi Ádám, Bényei Ágoston és Bévárdi Zsombor érkezett Ugrai, David Babunski, valamint Baranyai helyére. Ismét változtatott a vendégek mestere is, a gólszerző Besirovicsot váltotta Drazsics az utolsó tíz percre. A 81. minutumban egy mélységi labda érkezett a hazai kapu elé, amelyet Kis zavartalanul lőhetett, de elment a kapu mellett a játékszer. Kihasználta utolsó cseréit is a hajdúságiak edzője, Soltész Dominik és Tischler Patrik jöttek be a hajrára Szécsit, valamint Deslandest váltva. A 88. percben bevitte a kegyelemdöfést a matyóföldi csapat. Kis adott be a jobb oldalról, középen Jurina életerősen bombázott a hálóba közvetlen közelről. A hosszabbításban már nem változott az eredmény, elvitte a három pontot 4–1-es sikerével a borsodi gárda.

A DVSC következő bajnokiját a Puskás Akadémia vendégeként játssza a Pancho Arénában jövő hét vasárnap.

Arany Balázs