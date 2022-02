Ha nem is hőn áhított, önfeledt, felszabadult játékkal, de összességében teljesen megérdemelten nyert a Budaörs otthonában 38–32-re a DVSC Schaeffler péntek este. A Lokiban több kiváló egyéni teljesítményt is láthattunk, Petrus Mirtill 6, a brazil Mariana Costa 7 találattal vette ki részét a sikerből. Ám még rajtuk is túltett Karina Jezsikava, a fehérorosz válogatott balátlövő ugyanis 9 góllal terhelte meg a Pest megyei alakulat hálóját – mindhárom játékos teljesítményének értékét növeli, hogy hibátlanul céloztak a mezőnyből.

– Remek meccset játszottunk, mert a Budaörs mindig az utolsó pillanatig küzd. Ez most is így volt, hiszen hiába vezettünk az első félidőben 7 góllal is, fordulás után kiegyenlítettek. A szurkolók számára biztos érdekes összecsapás volt, én annak örülök, hogy nyertünk, és gratulálok a hazaiaknak is – összegzett a lefújás után mosolyogva Karina Jezsikava.

Szilágyi Zoltán vezetőedző azt emelte ki, hogy csapata nehéz periódusokban sem esett pánikba, ami nagyban hozzájárult a győzelemhez.

– A kiválóan felkészített Budaörs a mérkőzés bizonyos időszakaiban komolyan megnehezítette a dolgunkat. A mi teljesítményünk hullámzó volt, néhány szakaszban kifejezetten jól játszottunk, ám akadtak olyan periódusok, amikor meg nagyon rosszul. Ez igaz volt a támadásunkra, valamint a védekezésünkre is. Már az első félidőben eldőlhetett volna a kettő pont sorsa, de az egyéni hibáink és a hazaiak jól alkalmazott nyitott védekezése megakasztott bennünket, melynek következtében nem tudtunk megnyugtató előnnyel menni a szünetre. A második játékrészben is a buta egyéni hibáink miatt kapaszkodtak vissza a vendéglátók, akik jól használták ki a gyenge pontjainkat. Annak örülök, hogy ebben a szakaszban sem estünk pánikba, rendeztük a sorainkat, és a végjátékban a magunk javára fordítottuk az összecsapást. A végén már nem volt kérdéses, hogy melyik együttes győz. Örülök a sikernek, fontos meccset nyertünk meg, hiszen Budaörsön már több csapat is vesztett pontokat – értékelt Szilágyi Zoltán.

A válogatotté a terep

A válogatott Spanyolország elleni Eb-selejtezői miatt szünet következik a bajnokságban. A hispánok elleni dupla meccsre a mieink – soraikban öt lokistával: Planéta Szimonettával, Vámos Petrával, Bordás Rékával, Tóvizi Petrával, valamint Hornyák Dórával – Telkiben készülnek fel, hogy aztán szerdán Tatabányán, március 5-én, szombaton pedig Santanderben mérje össze a tudását a két alakulat.

MSZ