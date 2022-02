Ha kissé nyögvenyelősen is, de hozta a Budaörs elleni idegenbeli bajnokit a DVSC Schaeffler péntek este. Villámrajtot vett a brazil világbajnok Deonise Fachinellot kisebb sérülés miatt nélkülöző Loki: Planéta Szimonetta szép bejátszásából Petrus Mirtill szerezte a találkozó első gólját, három és fél perc múlva piros-fehér szempontból 4–1-et mutatott az eredményjelző.

Végül megérkeztek a hazaiak is a meccsbe, de ez arra volt elég, hogy konzerválják a különbséget a felek között. A Budaörs igyekezett lassítani a játékot, a debreceni Pálos-Bognár Barbara révén pedig egy minden hájjal megkent irányítóval is rendelkeztek, aki rögtön meglátta, ha például elcserélték magukat a piros-fehérek, és ott támadta a vendég védőfalat. Kissé edzőmeccs hangulata volt az összecsapásnak, talán pont azért is kért időt Buday Dániel, a dunántúliak trénere, nehogy belealudjon csapata az összecsapásba. Az addig látottak alapján Szilágyi Zoltánnak is volt mondanivalója, hiszen közben kettőre csökkent a különbség. Érkeztek a friss erők a vendégkispadról: Csapó Kyra a kapuba, Tóvizi Petra, Hornyák Dóra és Szabó Nina a mezőnybe. Hatottak a változtatások, a felpörgött a DVSC pillanatok állva hagyta a budaörsieket (23. perc, 9–16).

Ám jött egy visszaesés, amely átnyúlt a szüneten (14–17) is, és a 37. percben már 20–20-at mutatott az eredményjelző. Szilágyi Zoltán időt kért és megpróbálta felrázni tanítványait. Sikerrel járt, mert egy bődületes Planéta-bomba, egy villámgyors lefordulás, majd egy Hornyák Dóra átlövés után 23–20-ra ment a Loki. Támadásban 7 a 6-ra álltak át a hazaiak, védekezésben pedig Vámos Petra kapott külön őrzőt. De ez sem segített a Budaörsön, végül 38–32-re nyert a DVSC.

Borítókép: Napló-archív

MSZ

A tények

Női kézilabda NB I., 16. forduló

MOYRA-BUDAÖRS HANDBALL–DVSC SCHAEFFLER 32–38 (14–17)

Budaörs, 470 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann

Budaörs: Vártok – Szabó-Májer 3, Szabadfi 3, JOVOVITY 8(2), J. Agbaba 1, PÁLOS-BOGNÁR 3(1), Tóth. Csere: Sass (kapus), Palotás 1, Smid 1, Hajduch 3, Zsigmond, Braun 4, Schneider, Szalai-Szita, MLINKÓ 5(2). Edző: Buday Dániel

DVSC: Giegerich – COSTA 7, Planéta 4, Vámos P. 3, Bordás 2, JEZSIKAVA 9(2), PETRUS 6. Csere: Csapó (kapus) Kovács Anna, Poczetnyik 3, Szabó, Hornyák 1, Tóvizi 2, Arany 1, Vámos M., Csernyánszki. Edző: Szilágyi Zoltán



Kiállítások: 4, illetve 8 perc. Hétméteresek: 6/5, illetve 2/2.