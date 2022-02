A DEAC jégkorongosainak szempontjából az alapszakasz utolsó előtti összecsapása következett pénteken este Újpesten. A debreceniek szempontjából igazán nagy tétje már nem volt a meccsnek, hiszen a MAC elleni, szerdai vereséget követően biztossá vált, hogy a hetedik helyen végeznek az alapszakaszban.



A találkozó elején felszabadultabbnak tűntek a vendégek, talán ennek is volt köszönhető, hogy Turcotte révén a 7. percben meg is szerezte a vezetést az egyetemi gárda. Lassan éledezni kezdtek a hazaiak is, emiatt több alkalommal – a már tőle megszokott módon – nagyot kellett védenie Hetényinek. Azonban a 14. minutumban már ő sem segíthetett: egy előreütött korongot – a nyáron a DEAC-től érkező – Kiss Patrik készített le tökéletesen Németh elé, aki közelről nem hibázott, kiegyenlítettek ezzel a lilák. Az első szünetre így 1–1-es állásnál vonultak a felek.



A fordulást követően több alkalommal is próbálkozhattak a felek emberelőnyből, az egyik ilyen helyzetet használta ki az UTE Kiss Dániel révén, megszerezve ezzel a vezetést, azonban Kloz szintén a létszámfölényt kamatoztatva egyenlített. A változatosság kedvéért aztán kettős emberhátrányba került a DEAC, amit gyorsan kihasználtak újpestiek, így 3–2-es hazai előnynél jött az utolsó játékrész.



A pihenőt követően kiegyenlített volt a küzdelem a jégen. Akadt helyzet itt is, ott is, azonban nagyon sokáig gólt egyik csapat sem tudott szerezni, köszönhetően a két magyar válogatott kapusnak, Rajnának és Hetényinek, akik lehúzták a rolót. Aztán 5 perccel a vége előtt az újpestiek játszottak ki sakk-mattig egy szituációt, amiből Németh megszerezte negyedik találatukat, azonban Sági révén hamar visszakapaszkodott a DEAC, így a hajrá 4–3-as hazai előnnyel kezdődött. Az utolsó percben az UTE Just révén bebiztosította a hazai 5–3-as győzelmet.



Az egyetemisták utolsó alapszakaszos meccsüket vasárnap este 18 óra 30 perctől játsszák a Dunaújvárosi Acélbikák ellen a Debreceni Jégcsarnokban.

BA