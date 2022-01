A DVSC labdarúgócsapata 0–0-s döntetlent ért el a bajnokság 18. fordulójában a Kisvárda ellen a Nagyerdei Stadionban szombaton este. Az esztendő első tétmérkőzése kiegyenlített játékot hozott, mindkét gárda előtt adódtak lehetőségek, de egyik fél sem tudta kihasználni azokat. A debreceniek ezzel az eredménnyel zsinórban a harmadik élvonalbeli meccsükön hozták le nulla kapott góllal hátul, amelyre nem sűrűn volt példa az utóbbi években.

Joan Carrillo ezúttal is megadta a lehetőséget több fiatal tehetségnek is, hiszen a tizenkilenc éves Baráth Péter végig pályán volt, Soltész Dominik egy félidőt kapott, míg Bényei Ágoston az utolsó percekben szállt be.

A második félidőben kapott lehetőséget a klub eddigi egyetlen téli szerzeménye, a támadó Dorian Babunski, aki biztató játékkal mutatkozott be a közönségnek.

Gróf Dávid hiányzása miatt a kapuban az a Hrabina Alex kezdett, aki ezt megelőzően csak egyszer, 7 éve lépett pályára az első osztályban, ráadásul akkor mezőnyjátékosként kapott szerepet, így a mostani volt a „valódi” NB I.-es debütálása. A lefújás után a remekül, védő hálóőr nyilatkozott a Hajdú-bihari Naplónak. – Vártam ezt a találkozót, hiszen már három éve igazoltam Debrecenbe. Az első játékrészben volt három védésem, mindegyiknél meg kellett dolgoznom azért, hogy ne szülessen belőle gól.

A csapatunk nagyon jól védekezik, ha beleszámoljuk a felkészülési meccseket, akkor elmondhatjuk, hogy az utóbbi öt alkalommal érintetlen maradt a hálónk.

A második félidőben egyszer kellett nagyobbat hárítanom, azt leszámítva csak beadásokat kellett lehúznom. Végig azt tartottam szem előtt, hogy ne szakadjon meg a remek sorozatunk, és nullára le tudjam hozni hátul – fogalmazott.



Látták benne a lehetőséget



A játékos az is elárulta, hogy nem izgult a találkozót megelőzően, de egy egészséges drukk azért volt benne. – Csütörtök este tudtam meg, hogy én kapok lehetőséget a Kisvárda ellen. Így azt mondom utólag, megérte ennyit várni erre a pillanatra. Nem sok hálóőr van, aki kétszer debütál karrierje során, a mezőnyben és kapuvédőként is.

Hét esztendeje mutatkoztam be az első osztályban, ebben a hosszú időintervallumban az volt a legrosszabb, hogy nem találtam a helyemet sehol sem.

Évente, vagy félévente igazoltam másik klubhoz, a Debrecen volt az első együttes, amely hosszútávú szerződést kínált nekem, látták bennem a lehetőséget, ennek lett meg a szabolcsiak ellen az eredménye – zárta gondolatait Hrabina. A Debreceni VSC a következő mérkőzését a 19. fordulóban Fehérváron játssza szombaton este.

Arany Balázs