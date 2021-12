Az OTP Bank Liga mezőnye a hétvégén lejátszotta az idei naptári év utolsó fordulóját, amely során a Debreceni VSC 0–0-s döntetlent ért el a sereghajtó Gyirmót otthonában. Ezzel az eredménnyel a Loki 17 játéknapot követően a 9. helyen, 18 ponttal megy el téli szünetre, eggyel előzve az Újpestet és hárommal a már kieső helyen telelő MTK-t.

A DVSC eddigi szerepléséről Tőzsér Dániel, a klub sport­igazgatója beszélt a Naplónak. – Szezon előtt és közben is többször kommunikáltuk már, hogy egyértelműen a bennmaradást tűztük ki célul a csapatnak. Persze nehéz ezt elfogadni, tekintve a Loki elmúlt majdnem 20 évét, de jelen pillanatban ez a feladatunk, és a fiúk a mostani helyezésük alapján teljesítik az elvárásainkat – mondta a szakember.

A piros-fehérek egykori csapatkapitánya a nyáron érkező labdarúgókra is kitért. – Hellyel-közzel megállták a helyüket, van, amelyikőjük alapemberré vált, olyan is akad közülük, aki sérülésekkel küszködik. Vegyesnek mondható eddig az újak szereplése, azonban a régebb óta itt játszók között is van, akitől többet várnánk. A nemzetközi futballban egy fél évet szoktak adni egy-egy focistának, hogy akklimatizálódjon, ez nálunk most telik le, úgyhogy reméljük, tavasszal még jobb teljesítménnyel rukkolnak elő – fogalmazott Tőzsér Dániel.

Rengeteget dolgozik

A klub mostani szezonjának egyik legmeghatározóbb pontja november elején jött el, amikor a távozó Huszti Szabolcsot és Toldi Gábort követően Joan Carrillo lett a vezetőedző. – A lehető legnehezebb pillanatban kapta meg a gárdát a „Mister”, kemény meccsek vártak rá. Az összecsapások közötti hullámzásokat talán sikerült kiegyenesíteni, az ő vezetésével sikerült megverni például a Ferencvárost. Az biztos, hogy reggeltől estig a csapattal foglalkozik, és rengeteget dolgozik a sikerért – árulta el az új trénerről az egykori válogatott középpályás.

A sportigazgató szerint egy olyan idényben, amelyben a kiesés elkerülése a cél, nem elvárható, hogy hétről hétre győzzön a csapat. Sajnos kalkulálni kellett és kell is a vereségekkel, de mindent megtesznek azért, hogy egyre feljebb lépjenek a tabellán. Emellett pedig fontos az ifjú tehetségek gondozása is. – Az előző és a mostani idényben a fiatalok nagy részét – akiket úgy láttunk, hogy hamarosan bemutatkozhatnak – már felhoztuk a felnőttekhez. Baranyai Nimród például egy olyan futballista, aki megoldás lehet majd jobbhátvéd pozícióban, ezért is kötöttünk vele 2025-ig szerződést. Persze azon a poszton nem szabad elfelejteni a szintén ifjú Kusnyír Eriket sem, aki sérüléséből lábadozik jelenleg – mondta.

A Loki játékosai rövid pihenést, feltöltődést követően otthon kezdenek készülni, aztán január 3-án már közös tréningre érkeznek a pallagi edzőközpontba, hiszen a hónap végén már folytatódnak az NB I. küzdelmei.

Bakos Attila