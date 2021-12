A Budaörssel pontazonossággal áll a tabella élén a Debreceni Egyetem NB I.-es női futsalcsapata. A hajdúságiaknak elmaradt a vasárnapra kiírt TFSE elleni bajnokija, ugyanis a fővárosiak betegség miatt a találkozó halasztását kérték, amibe belementek fekete-fehérek. Már meg is van az új időpont: a két gárda január 6-án 18.30-tól csap majd össze a DESOK-ban. A Hajdú-bihari Napló Quirikó Vivient, a bajnoki- és Magyar Kupa címvédő DEAC edzőjét kérte egy őszi értékelésre.



– A bepótolt mérkőzés csütörtöki időpontja nem túl ideális, hiszen hétköznap, ráadásul azon a hétvégén kupameccsünk is lesz a Berettyóval, úgyhogy rögtön két meccsel indítjuk az új esztendőt – mutatott rá a szakember. – Összességében elégedett vagyok az eddigiekkel, mert jó mutatókkal állunk a tabella élén. Nyilván volt néhány olyan találkozó, ami nem teljesen úgy sikerült, ahogy terveztük. Itt gondolok elsősorban a hazai Astra elleni vereségre, de aztán szerencsére idegenben revansot tudtunk venni rajtuk. Akadtak remek összecsapásaink is, közülük is kiemelkedik a Tolna elleni 6–1-es győzelem. A szezon elején azért érződött még, hogy döcögős volt a játékunk, új elemeket is alkalmaztunk, amelyek ahogy telt az idő, úgy formálódtak egyre jobban, és az ősz második felére már össze is álltak – elemezte Quirikó.



A szakvezető elsősorban a védekezésben változtatott, a zónavédekezésről az emberfogás irányába terelte a csapatot. Ahogy kiemelte, ez volt a legnehezebb az újdonságok közül, a lányoknak is időbe telt, amíg átálltak rá. A támadásban nem alakítottak sokat a rendszeren, ugyanolyan felállásban támadtak, mint tavaly. Viszont több pontrúgásos elemet is beépítettek a játékba, amelyekből már gólokat is szerzett az együttes. Edzéseken az 5 a 4 elleni játékra is néztek variációt, bár bajnokin még nem alkalmazták, a tréner szerette volna, hogy adott esetben a vészkapus játék se legyen idegen a lányoknak.



– Többen is remek teljesítményt nyújtottak a szezonban, de kiemelném Horváth Viktóriát, aki nagyon jól áll a góllövőlistán is. Az új játékosok a eddigi szezonja arról szólt, hogy hozzászokjanak a csapathoz, de ők is egyre inkább felveszik a ritmust. Nem tervezünk változást a keretben, mennyiségben mindenképp megvagyunk, és minőségben is egyre jobbak leszünk, a sérülésből visszatérő válogatott Tóth Nórával még erősebbek leszünk – mondta el Quirikó Vivien, aki a jövőt tekintve a fő feladatnak a csapategység további erősítését, és a taktikai repertoár bővítését tűzte ki.

MSZ

A női futsal NB I. állása

1. DEAC 8 6 1 1 29–8 19

2. Budaörs 8 6 1 1 30–12 19

3. Tolna-Mözs 8 5 0 3 29–15 15

4. Astra 7 3 0 4 27–17 9

5. Csepel 8 1 0 7 11–43 3

6. TFSE-Bestrong 5 0 0 5 5–36 0