Annak ellenére van jó éven túl Klekner Hanga, a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola magyar bajnok rúdugrója, hogy betegség és sérülés is hátráltatta a szezonját. A 22 éves atlétának tavaly december óta fájt az Achilles-ina, idén pedig a szabadtéri szezon végével, szeptemberben kivették a manduláját.

Az utóbbi beavatkozás miatt majdnem egy hónapot pihent, így végül októberben kezdte el a felkészülést az előttünk álló fedett pályás szezonra.

– Szerencsére azóta halad minden szépen rendben, persze továbbra is figyelek az Achillesemre, de nem is terheltük az elején annyira – adott tájékoztatást a Hajdú-bihari Naplónak a magyar klasszis. – Azóta már túl vagyok néhány edzőtáboron, illetve rúdugrós összetartáson, de bírja, és nem fáj. Majd januárban lesz egy utolsó edzőtáborunk Nyíregyházán a versenyek előtt, nagyon reménykedem abban, hogy végig tudom csinálni a felkészülést úgy, hogy nem vagyok sérült, és nem fáj semmim. Bizakodó vagyok, és remélem, egyéni legjobbat fogok ugrani a fedett pályán, olyan 4,40 méter környékét, hogy megalapozzam a szabadtéri versenyeimet. Azért is lenne ez fontos, mert a felnőttvilágversenyeknél magas a szint, de nem lenne elérhetetlen a szabadtéri Európa-bajnokság – vélekedett.

Klekner Hanga számára több csúcspont is volt a naptári évben, az egyiket a debreceni Atlétikai Magyar Bajnokság jelentette, mert Garamvölgyi Petrával 4,20-ig együtt ugrottak, ami motiválta Hangát is, valószínűleg emiatt is vitte át utána a 4,25-ot. A második a júniusi bulgáriai csapat-Európa-bajnokság volt számára, mivel az indulás előtt sikeresen államvizsgázott, és onnan ment a reptérre.

Stabilan ugrott

– Az nagy lelkierőt adott, ami kellett is, mivel hatalmas szél volt Bulgáriában, emiatt a 4,15-nak is nagyon örültem. Ez alapozta meg a tallinni U23-as Eb-szereplést, ahol 4,25-dal ötödik lettem. Pedig amikor másodjára futottam neki a 4,15-nak, estem egyet, ám szerencsére tudtam folytatni. Úgy érzem, itt tettem le végleg a névjegyemet a nemzetközi mezőnyben. Összességében nagyon pozitívan értékelem a naptári évemet, mert úgy éreztem, stabil voltam, és előremutató. Az edzőm, Molnár Krisztina csinált egy olyan kimutatást, hogy átlagban mennyit ugrottam az évben. Igaz, hogy idén nem ugrottam 4,30-at, de most volt a legnagyobb az átlagom, most tudtam a legtöbb versenyen elindulni, még így is, hogy fájt az Achillesem – nyilatkozta Klekner Hanga, akinek az elvárása magával szemben az, hogy egy sérülésmentes felkészülés után megdöntse az egyéni csúcsait.

MSZ