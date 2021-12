A bajnokságban eddig veretlen, listavezető Falco KC Szombathely gárdáját fogadja a DEAC-Tungsram kosárlabdacsapata az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban vasárnap 18 órától. A Debreceni Egyetem együttesében továbbra is többen küszködnek betegségekkel és sérülésekkel, a pályára lépők névsora pedig várhatóan csak a mérkőzés napján válik majd véglegessé, ami nem sok jót vetít előre a mind a hazai, mind a nemzetközi porondon hasító vasiakkal szemben.

Az eddigi legkeményebb erőpróba vár Jorgosz Vovorasz együttesére, hiszen a forduló rangadóján egy bombaerős Szombathely érkezik a cívisvárosba. A sárga-feketék amellett, hogy címvédőként kezdhették meg a szezont, az aktuális kiírásban is lehengerlő teljesítményt nyújtanak, eddigi tizenkét bajnokijukon kivétel nélkül győztesen hagyták el a parkettát. A magyar válogatottakkal teletűzdelt dunántúliak a Bajnokok Ligájában is megállíthatatlanok, kedden Athénban megszerezték negyedik sikerüket is, így már csak egy lépésre vannak a csoportgyőzelemtől és a legjobb tizenhat közé jutástól. A Hajdú-bihari Napló Polyák Lászlót, a debreceniek csapatkapitányát kérdezte az esélyekről.

– Nem tudjuk, hogy milyen összeállításban fogadjuk majd a vasiakat, de azért remélem, elegen leszünk a vasárnapi meccsre – bizakodott a „cséká”. – A legrosszabbkor jöttek ezek a betegségek, sérülések, de most ezzel kell megbirkóznunk. Bízom benne, hogy a hétközi BL-meccs és az utazás sokat kivesz a Falcóból. Egy összeszokott magyar válogatott mag van náluk, a légiósaik is igen jók, emellett igazi önzetlen kosárlabdát játszanak. Ha valakinek közülük gyenge napja van, a komplex keretüknek köszönhetően egy másik játékos lép a helyére. A dobópárbaj már Pakson sem nekünk kedvezett a szűk rotáció miatt, vasárnap a lehető leghosszabb támadásokat kell vezetnünk annak érdekében, hogy egy minél kevesebb pontos mérkőzésbe vigyük bele a dunántúliakat – vélekedett Polyák.

A kupa miatt sem mindegy

Magyar Kupa szempontjából két kulcsfontosságú összecsapás következik a DEAC számára, hiszen a soron következő Falco elleni hazai, illetve Kecskemét elleni idegenbeli bajnokin dől majd el, hogy az elmúlt két kiíráshoz hasonlóan ott lehetnek-e Polyákék a nyolcasdöntőn. Két vereséggel biztosan lemaradnak a fináléról, de még egy sikerrel sem teljesen a saját kezükben van a sorsuk.

MSZ