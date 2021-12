A DEAC jégkorongcsapata egy rövidebb, másfél hetes szünetet követően tért vissza a jégre Miskolcon, a DVTK Jegesmedvék otthonában. György József, a debreceni vezetőedző a találkozó előtt úgy fogalmazott, hogy szeretnék három ponttal bebiztosítani a hetedik helyüket a tabellán.

Az összecsapás meglehetősen kaotikusan, mind a két fél részéről sok hibával kezdődött. Aztán egy debreceni ellentámadás végén, majd egy labdaszerzést követően is Sági Martin vette be korábbi együttese kapuját. A miskolci gárda folyamatosan rohamozott, de Hetényi Zoltán megmutatta, hogy miért választotta a Magyar Jégkorong Szövetség az év legjobb jégkorongozójának 2021-ben, és bravúrjaival a DEAC megtartotta a 2–0-s előnyt az első szünetig.

Fordulást követően is hasonló volt a meccs képe, a DVTK támadott, de az egyetemisták szereztek gólt, ezúttal Kuleshov révén. Azonban a miskolciak rákapcsoltak, meg is lett próbálkozások eredménye, hiszen Hadobás, Walker és Mihalik révén valamivel több mint 5 perc alatt 3–3-ra egyenlítettek. Azonban gyorsan jött a válasz és fél perc leforgása alatt Molnár és Kulesov is betalált, megint előnyhöz juttatva a DEAC-ot.

Az utolsó harmadban hatalmas küzdelem folyt a jégen, a DVTK időnként nagyon nyomott, azonban Hetényi vezérletével állták a sarat a debreceniek és elhozták a három pontot Miskolcról.

BA



Erste Liga alapszakasz



DVTK Jegesmedvék–DEAC 3–5 (0–2, 3–3, 0–0)



Miskolci Jégcsarnok, 400 néző.



Gól: 0–1 Sági M. (8.) 0–2 Sági M. (14.) 0–3 Kuleshov (24.) 1–3 Hadobás (28.) 2–3 Walker (30.) 3–3 Mihalik (33.) 3–4 Molnár (36.) 3–5 Kulesov (37.)