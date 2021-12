A DVSC 2019. február 16. óta először nyert a Ferencváros ellen, a két időpont között lejátszott hat mérkőzésen kivétel nélkül a zöld-fehérek győztek. A debreceniek Joan Carrillo irányításával először nyertek, a csapat másodszor zárta kapott gól nélkül a mostani idényben a bajnoki mérkőzését, a Gyirmót elleni volt az első (5-0).

Szintén érdekesség, hogy Tischler Patrik már 62 gólt szerzett eddig az élvonalban, de az FTC ellen most először talált be, korábban nem volt eredményes a fővárosi zöld-fehérek ellen. Remek győzelmével a Loki edzőt is buktatott, hiszen a debreceni vereség Peter Stöger állásába került, a Ferencváros vezetősége hétfőn felbontotta az osztrák szakember szerződését.