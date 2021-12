Az MLSZ megtartotta a női futsal Magyar Kupa negyeddöntőjének a sorsolását. A DEAC-ot és a Berettyóújfalut összesorsolták, számolt be a debreceniek honlapja. Az újfaluiak az első körben a Dunaújvárost, a másodikban pedig a Csepelt búcsúztatták. Az MVFC az NB II. Keleti csoportjában is remekel, három meccs után makulátlan mérleggel rendelkezik. A DEAC a második fordulóban kapcsolódtak be a küzdelembe, a Mályit magabiztosan, 10-2-re győzték le.