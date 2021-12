Nagy Tímea sporttörténelmet írt a felnőttek között azzal, hogy 14. bajnoki címét is megszerezte a hétvégén. Nagy Tímea edző-férje, Salánki László a következőket mondta Tímeával kapcsolatban: – Nem szívesen bokszolnak Timi ellen az országban, kerülik mindig azt a súlycsoportot, ahová bemér. Így történt ez most is, a döntő előtt lépett vissza az ellenfele – nyilatkozta a Naplónak a szakember.