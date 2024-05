A hazai jazz/world fusion műfaj első számú zenekara, a több szálon is a cívisvároshoz kötődő Djabe májusban az amerikai világsztár jazzgitárossal, Chieli Minuccival turnézik Magyarországon. Május 25-én, szombaton, mondhatni, hazajönnek: a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának Liszt termében adnak koncertet.

Hamarosan újra „hazai pályán” lép fel a nemzetközileg is elismert debreceni zenekar

Chieli Minucci gitáros a nyolcvanas évek elején alapított világhírű amerikai jazz/funk/world formációnak, a Special EFX-nek alapító tagja és mai napig vezetője – ismerteti közleményében a Djabe.

A nyolcvanas és kilencvenes években a Special EFX a tengerentúli jazzélet egyik legjelentősebb zenekara volt, és mind a mai napig kiemelkedő résztvevője, több Grammy-jelöléssel a tarsolyában.

A legutóbbi Special EFX-albumot a Djabe együttes vezetője, Égerházi Attila adta ki Magyarországon. Ennek alkalmából a Djabe zenekar együtt játszott Chielivel a Budapest Jazz Clubban. A zenészek ekkor határozták el, hogy 2024 májusában közös turnéra indulnak. A turné a Tour of Waterfalls címet kapta. A Djabénak és Chielinek is van egy Waterfall című kompozíciója. A két szerzemény foglalja keretbe a műsort, melyben Chieli Minucci-, Djabe- és Special EFX-számok hangzanak el.

A Chieli Minuccival (balra, fent) kiegészült Djabe

A Djabe számtalan hazai és nemzetközi díj birtokosa. 1995 óta több mint száz kiadványuk jelent meg szerte a világban. Keresettek a nemzetközi fesztiválokon és koncerthelyszíneken. Eddig 44 országban léptek fel. Több mint 20 éve dolgoznak együtt a világhírű Genesis gitárosával, Steve Hackett-tel. Ettől az évtől kezdve Chieli Minucci is részt vesz a Djabe-lemezek készítésében, és közös turnékat is szerveznek.

Chieli nem csak zeneszerzőként és zenekarvezetőként ismert, hiszen számos kiváló előadónak készített felvételt és lépett fel velük együtt. A teljesség igény nélkül Celine Dion, Lou Reed, Lionel Richie, Jennifer Lopez, Jewel, Mark Anthony, Michael Bolton, Rupert Holmes, Eartha Kitt, Eddie Fisher, Anastasia, Whalum, Maysa, Jeff Lorber, Norman Brown, Bernie Williams, Marion Meadows, Lao Tizer, Mindi Abair, Rick Braun, Gerald Veasley, Omar Hakim, Eric Marienthal és még sokan mások élvezhették a játékát lemezeiken és koncertjeiken.

Minucci nemcsak a jazz és pop világában érzi magát otthon, de tehetséges televíziós és filmzeneszerző is. Tízszer jelölték Emmy-díjra, ebből 3-at meg is nyert zeneszerzői munkájáért.

Fimzenéi többek között a No Country for Old Men, a Bowfinger, a Legally Blonde, a Panic című alkotásokban hallhatók. Minucci kompozíciói hangzanak el a Pán Péter, a Dóra, a felfedező, a Thomas, a gőzmozdony és más élő színpadi produkciókban.

A mostani turné miskolci és debreceni koncertjén az előzenekar az Android lesz, s új albumáról, a Worldless Scriptumról játszik majd.