A térség egyik kimagasló hagyományőrző eseményének számít a március végén huszadik jubileumát ünnepelt „Égig érő fa” mesemondó verseny, amely helyi rendezvényként indult Konyáron, majd járási, mára pedig térségi eseménnyé nőtte ki magát.

A versenyt a Berettyóújfalui Tankerületi Központ is sajátjának tekinti, támogatására minden évben számíthatnak az esemény szervezői. Lénárt Attila, a Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum igazgatója szerint a jubileumot nem csupán meg kellett ünnepelni, hanem az esemény főszervezőjeként fontos feladat volt méltó módon tisztelegni is az elmúlt versenyek eredményessége előtt, amely által a konyári közművelődés tehetséggondozásért folytatott munkáját a megye legkiemelkedőbb kulturális szakemberei is egyöntetűen elismerik.

A résztvevőket Vig Szilárd polgármester köszöntötte. Nyitóbeszédében kifejezte, mennyire nagy jelentősége van ma, a fejlődő világban azokra, akik a hagyományokat továbbörökítik. Mint elmondta, nagy öröm számára, hogy itt lehet az önkormányzat által felújított művelődési házban a közösséggel, de az igazi érték nem a falakban rejlik, hanem az értéket a gyerekek hozták el hozzánk Konyárra ezen a szép napon.

– Az elmúlt években a Nemzeti Művelődési Intézettel, a Vojtina Bábszínházzal és a Csokonai Nemzeti Színházzal is sikerült együttműködést kialakítani, művészeik rendszeres résztvevői voltak a konyári versenyeknek – emelte ki a művelődési ház igazgatója. A szervezők pályázati kiírásukat idén is tucatnyi iskolába juttatták el, melynek ebben az évben nem volt a magyar népmesekincsünkön belül tartalmi-tematikus megkötése.

Nyolc településről érkeztek versenyzők

A kiírásra végül 8 település 10 általános iskolája nevezett be. A mesemondó gyerekek 1-8. osztályos korosztályból 4 korcsoportban mérettethették meg előadói képességüket. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, a versenykiírásban foglaltakat betartva, a jelentkező települések iskoláinak helyi szintű mesemondóversenyei előzték meg az „Égig érő fa” mesemondó versenyt, hogy az iskolák az ebben az évben legkimagaslóbb teljesítményt bemutató diákjaikat delegálhassák a konyári versenyre.

– A zsűrizést idén Rózsáné Simor Katalin, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai-módszertani referense, Reschofsky György Csokonai-díjas előadóművész, a Vojtina Bábszínház örökös tagja, valamint Pető István színész, pedagógus vállalta. A jubileumi rendezvény színvonalas megvalósítása érdekében, a Nemzeti Kulturális Alap sikeresen elnyert pályázati forrását felhasználva, a kis tehetségek és felkészítő pedagógusaik számos értékes szakmai programon vehettek részt a verseny izgalmai után. A résztvevők Csorján Melitta székelyhídi származású festőművész népi motívumokat, égig érő fákat is feldolgozó mesés világába nyerhettek betekintést – osztotta meg Lénárt Attila

A versenyt követően az Ákom-Bákom Bábcsoport előadásában az „Aranyszóló pintyőke”című népmesét tekintették meg a résztvevők, majd a zsűri jóvoltából vidám, interaktív énekes-zenés műsor részesei lehettek. A gyermekek magas szintű díjazásáról ezúttal is számos – a szervezők által felkutatott – nagylelkű szponzor felajánlása gondoskodott. Támogatók voltak: NKA, Berettyóújfalui Tankerületi Központ, NMI Művelődési Intézet, Vojtina Bábszínház, Nagyerdei Kultúrpark, Nyíregyházi Állatkert, Agóra Tudományos Élményközpont, Hortobágyi Nemzeti Park, Makk Kálmán Mozi, Szarvasi Arborétum és Mini Magyaroszág.

A XX. „Égig érő fa” mesemondó verseny díjazottjai: 1-2. osztályos kategória: I. helyezett: Kari Sándor (Berettyóújfalu) II. helyezett: Takács-Létai Nadett (Derecske) III. helyezett: Varga-Szilágyi Ferenc (Konyár) 3-4. osztályos kategória: I. helyezett: Tóth Sarolta (Hajdúbagos) II. helyezett: Nagy Vince Máté (Berettyóújfalu) III. helyezett: Fórián Hanna (Derecske) 5-6. osztályos kategória: I. helyezett: Fülöp Debóra (Derecske) II. helyezett: Csávás Dávid (Berettyóújfalu) III. helyezett: Győrffy-Biró Zalán Dániel (Derecske) 7-8. osztályos kategória: I. helyezett: Kósa Dzsenifer (Létavértes) II. helyezett: Bostyán Zsófia (Hosszúpályi) III. helyezett: Makó Éva (Mikepércs)