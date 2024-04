Spencer Vaughn Kelly elmondta, hogy amikor a Debrecen határában lévő bevásárlóközpontok és benzinkutak mellett haladt el, már akkor azt érezte, hogy hazaérkezett. Olyan helynek tartja Debrecent, ahol ő maga is szívesen élne. Azt is elmondta, hogy kipróbálta a lángost, a kürtőskalácsot és a gulyást is (nem merte bevállalni a csípős változatot), s bár nincs hozzászokva ezekhez az ételekhez, mégis kedvére valónak találta mindegyiket.