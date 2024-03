A Debreceni Tavaszi Fesztivál egyik központi programeleme a Vendégségben a Kodály Kórusnál című est lesz. Jānis Ozols, a világhírű Cosmos a capella együttes egykori tagja a Stockholmi Királyi Zeneművészeti Főiskolán szerzett kóruskarmesteri diplomát - olvasható a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. közleményében.

A Cosmos tagjaként olyan világhírű zenészekkel és együttesekkel dolgozott együtt, mint Bobby McFerrin, a The Real Group, a Take 6, a Manhattan Transfer, a The Hilliard Ensemble, a The New York Voices, a Flying Pickets, az M-Pact és az izlandi zenei ikon, Björk. Számos figyelemre méltó eredményt ért el szülőhazájában és külföldön egyaránt: nevéhez kötődik A legjobb karmesternek járó különdíj a 13. Nemzetközi Kórusversenyen Barcelonában és A legjobb új karmester díja a 49. Nemzetközi Kórusversenyen. Ozols karnagy vezetésével a Kodály Kórus a balti államok zenei világába kalauzolja el az érdeklődőket április 19-én 19 órától a Debreceni Egyetem Aulájában.