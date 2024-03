A Hír FM debreceni stúdiójának volt a vendége a napokban Rápolti Enikő hobbikézműves, aki strucctojásból készít ékszereket, de tojásokat is díszít.

Rápolti Enikő a Haon podcaststúdiójában

Forrás: Haon

Jelenleg is látható a kiállítása a DEMKI józsai közösségi házában. Ennek apropójából beszélgetünk most a különleges technikával és alapanyagokkal készülő ékszerekről, ami során kiderül, hogy milyen vastag és mennyire törékeny egy strucctojás, hogyan lehet vele dolgozni, de a húsvét is szóba kerül az adásban.