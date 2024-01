Január 22-én, a Himnusz 201. születésnapján kép, hang és szöveg egymásba fonódó, érzékekre és értelemre egyaránt ható műsorán vehettek részt a legkisebb hajdúváros lakói a Művelődési Ház és Könyvtár színháztermében. Miközben a nagyszínpadon négy szék és kottaállvány várta az érkezőket, a terem színpadhoz vezető szélein felsorakoztak H. Csongrády Márta fotóművész képei, valamint az országos Ex libris pályázat kiemelt munkái - olvasható a Vámospércs Városi Önkormányzat közleményében.

Átsegítette és megőrizte a nemzetet

Ünnepi köszöntőjében Ménes Andrea polgármester kiemelte, hogy a magyar kultúra volt az, ami az elmúlt századok megrázkódtatásain és katasztrófáin átsegítette, megőrizte a nemzetet: – A kultúra volt a láthatatlan fegyver, ami legyőzte a hódító népeket, nyelveket és eszméket. Mohács után a református kollégiumok és az erdélyi fejedelmek - élükön Bocskai Istvánnal és Bethlen Gáborra - őrizték meg és művelték tovább mindazt, ami a magyar kultúrát jelenti. Minden egyes történelmi megpróbáltatás után a magyar kultúra volt a válasz és a megoldás a továbbélésre.

Miután köszönetet mondott a város kulturális életét segítő diákok, pedagógusok, munkatársak munkájáért a napokban 75. születésnapját ünneplő Balla Zsófia költő sorait idézte a városvezető: „Újra, csak újra megtérek, / nem akarok más lenni, / mint ami lenni szeretnék. / Ahogy élek, az a hazám.”

Petőfi idejében, a folyószabályozásokat megelőzően a Tisza háromszor olyan hosszú volt, és nagyobb vidéket járt be mint ma. H. Csongrády Márta fotóművész az 1980-as évek végén olyan Tisza-szakaszokat keresett fel régi térképek segítségével, amelyeket még maga Petőfi is láthatott. A Tisza című vers 15 versszakához, azokból inspirálódva készített 15 pillanatfelvételt.

– Petőfi látta a folyót idillikus nyugalomban, de látta akkor is, amikor vad dühhel fordul a környező világ felé. A vers érzésvilágát próbáltam képileg kifejezni e sorozatban – osztotta meg vallomását a művész. A szemléletes tárlatvezetést követően Somogyi László Gábor alpolgármester, a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület elnöke ismertette Vámospércs Városi Önkormányzat és az Egyesület által szervezett országos Ex libris pályázat eredményeit. „Petőfi és az alföld kapcsolatára fókuszálva - a bicentenárium apropóján - hirdettük meg még 2022-ben a pályázatot. Az ex librisek amellett, hogy rögzítik az ex librissel jelölt könyv tulajdonosának nevét, kifejezhetik annak világlátását, jelmondatát, azokat az értékeket, amiket fontosként határoz meg Petőfi kapcsán. Mintegy 100 munka érkezett a Kárpát-medence különböző pontjairól. Felnőtt kategóriában Réti András képzőművész, ifjúsági kategóriában Sándor Ákos vámospércsi fiatal képzőművész aratott diadalt. Hamarosan elindítjuk a 2024-es pályázatot, melynek címe a „Bocskai angyalai” lesz, utalva a Bocskai-féle szabadságharc kitörésének évfordulójára (1604) és a hajdúkatonákra – fogalmazott Somogyi László Gábor.

Koncerttel is készültek

A január 22-ei esemény mottója az is lehetett volna, hogy „Mindent a szemnek és mindent a fülnek”. A képzőművészet után ugyanis a zene került fókuszba. A Kodály Filharmonikusok debreceni művészeiből – Bozsányi Dávid brácsaművészből, Kurgyis Márta hegedűművészből, Parádi László gordonkaművészből, Sütő József hegedűművészből álló – Cívis Consort adott nagysikerű koncertet. Különleges érzés volt testközelből megtapasztalni virtuóz játékukat, együttélésüket, együttmozdulásukat a hangszerrel. A koncert Weiner Leó Rókatáncával kezdődött, lezárásként pedig elhangzott Erkel Ferenc Bánk bánjából a Hazám, hazám című részlet, valamint Máté Péter Ez itt az én hazám című művének hegedűre, gordonkára, brácsára adaptált változata is.