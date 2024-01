A névadás apropóját Baráth Béla Levente, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora ismertette köszöntőjében a január 22-i avatáson. Emlékeztette az átadó rendezvény résztvevőit, hogy az irodalmi évfordulók esztendeje volt 2023., többek között Csokonai Vitéz Mihály 250. születésnapját ünnepelte Debrecen. Mint fogalmazott, a Debreceni Református Kollégium számos rendezvénynek adott otthont, így a város kulturális szívévé válhatott.

Legutoljára 2017-ben tartottunk itt névadót, az intézményben egy terem várta még az elnevezést. Van már Csokonai-szobor és egy emléktábla az épületben, de terem még nincs. Most végre pótoljuk

– mondta a rektor.

Baráth Béla Levente, a DRHE rektora

Forrás: Kiss Annamarie

Csokonai, a modern költő

Csokonai Vitéz Mihály irodalomtörténeti jelentőségéről Vitéz Ferenc, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektorhelyettese beszélt többek között Babits Mihály, Szerb Antal, Kölcsey Ferenc és Julow Viktor irodalomtörténész munkáiból szemelvényeket idézve. Vitéz Ferenc rámutatott, hogy Szerb Antal önálló fejezetben foglalkozott a költővel a Magyar irodalomtörténet című művében, és arról értekezett, hogy a rokokó és a pre-romantikus stílusok mellett a költőre jellemző diákos-népies vonal egyértelműen a Debreceni Református Kollégium hagyományait tükrözi.

Vitéz Ferenc, a DRHE oktatási rektorhelyettese

Forrás: Kiss Annamarie

A rektorhelyettes arra is kitért, hogy Csokonai ma is aktuális, Ady Endre az első modern magyarnak tartotta és a modern szót is a debreceni költő írta le először a magyar irodalomban az 1798-as Dorottya vagyis a dámák diadalma a fársángon című műben.

Az ünnepség zárásaként a terem névtáblájáról Baráth Béla Levente és Mátyássy Szabolcs, a Csokonai Nemzeti Színház igazgatója rántotta le a leplet.