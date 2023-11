Az évek óta népszerű rendezvény folytatta tradícióit, tizennegyedik alkalommal is olyan külföldi zenész látogatott a debreceni Zeneművészeti Karra, aki játékával komoly elismertségre tett szert a nemzetközi szaxofonos világban, korszerű és virtuóz stílusával generációjának kiemelkedő tehetségének számít - írja az unideb.hu.

Christian Wirth Párizsban szerzett diplomát, pályafutása során megnyert több nemzetközi versenyt, többek között a világ legnevesebb és egyik legnehezebb megmérettetését, az Adolphe Sax-ról elnevezett kiírást is. Készített már vele felvételt a Deutche Gramophon, rendszeres szereplője a francia televíziónak és rádiónak is. Szólistaként és kamarazenészként a világ számos országában neves zenekarokkal és karmesterekkel koncertezett.

A XIV. SaxFest keretében a francia művész november 23. és 26. között mesterkurzusokat tartott a DE ZK szaxofonos hallgatóinak, valamint az ország középfokú és felsőfokú intézményeiből érkezett szaxofonos tanulóknak. Összesen huszonhárom fiatal vett részt Christian Wirth foglalkozásain.

Újdonságokat tanulhattak

Puskás Levente, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Fafúvós Tanszék egyetemi docense a hirek.unideb.hu-nak elmondta: a kar fontos törekvése a rendezvénysorozat kapcsán, hogy minden évben olyan művészt hívjanak meg Debrecenbe, aki példakép lehet a hallgatóknak, és akiktől rengeteg újdonságot tanulhatnak, növelve ezzel a SaxFest presztízsét is.

- Christian Wirth amellett, hogy kivételes előadóművész, hihetetlenül nagyszerű tanár is, aki nemcsak tökéletesen ismeri a hangszerét, hanem a zeneiségen túl a technikai tudást is mesterien képes átadni a fiataloknak. Azzal, hogy minden évben hozzá hasonló kiváló zenészeket hívunk, az a szándékunk, hogy szakmai irányt mutassunk a hallgatóknak, személyesen tapasztalják meg, milyen közvetlenül egy világhírű művésztől tanulni. Általa az oktatók is visszajelzést kaphatnak arról, hol tart a nemzetközi szaxofonozás és milyen szintet képvisel a karon zajló hangszeres képzés - fogalmazott Puskás Levente.

A mesterkurzusokat specifikusan a szaxofonos hallgatóknak szervezték, de más fúvóshangszeren tanuló növendék is kíváncsi volt Chritsian Wirthre, ugyanis a játék közbeni helyes légzéssel, az ujj- és kéztartással kapcsolatban is sokat tanulhattak tőle.

A SaxFest zárásaként a francia szaxofonos önálló koncertet adott a Liszt-teremben a Zeneművészeti Kar professzora, Váradi Judit zongorakísérete mellett, majd a kar szaxofonzenekarával is színpadra lépett.