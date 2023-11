Aranyáron is található egy-egy ritka ereklye

Molnár István, a rendezvény szervezője érdeklődésünkre felvázolta, szenvedélyes gyűjtőként számos börzét megjárt. Mivel Debrecenben még nem volt hasonló, ezért néhány éve úgy döntött, megvalósítja a cívisvárosban a képregénykedvelők paradicsomát. Elmondása szerint a minden ősszel és tavasszal megtartott vásáron egyre több az érdeklődő és az árus is. A több mint húsz standra csaknem háromszázan kíváncsiak egy-egy alkalommal, ami már csak azért is mondható sikeresnek, mert az 52. alkalmat maga mögött tudó budapesti börzén – ahová kiadók is kitelepülnek – általában ezer fő vesz részt.

Az egyik legkülönlegesebb ritkaság, ami jelenleg nálam van, egy 1990-ben kiadott Terminátor fémszobor, 70 ezer forintért vihető, eBayen százezer fölött lehet kapni

– árulta el Molnár István, a rendezvény szervezője. Elmondta, képregényekből 50-100 ezres tételeket is találni a börzén, de nemcsak gyűjtői kötetekre lehet rábukkanni, számos kiadó továbbra is aktív, az új kiadványoknak pedig lényegesen megfizethetőbb ára van.

Molnár István szervező

Forrás: Molnár Péter

A gyűjtő hozzátette, a ritka ereklyék árát nemcsak az tornázza fel, ha kevesebbet nyomtattak belőlük. Egyes példányoknak valamilyen okból megugrik az értéke, ezt a piac magának beárazza. Példaként említette a 127 részes Pókember-sorozatot, amelyből a 68. és a 70. rész kétezerért már beszerezhető, a 69-edik azonban negyvenezret is érhet. Ennek az a magyarázata, hogy abban a számban jelent meg először Venom, ezért világszerte ugyanazzal a borítóval adták ki, a gyűjtők pedig hihetetlen összegeket fizetnek érte.

Rámutatott, általánosan megfigyelhető, hogy a hosszabb sorozatoknál a kezdeti, régebbi számokból lehet találni a legkevesebbet, valamint az utolsókból, mivel – amikor a kiadók látták, hogy nincs akkora fogyás – kisebb példányszámot nyomtattak.

Mert a zenészek is lehetnek szuperhősök

Az árusok között egy ismerős arcot is felfedeztünk: a Tankcsapda alapítótagja, Tóth-Laboncz Attila állt a Master Lab Comics standja mögött:

Éppen egy évvel ezelőtt jelent meg az első kiadványunk Ganxsta Zolival, tegnap pedig a Csokonai életét feldolgozó képregény. Főként zenekarokról készítünk képregényeket, de élettörténeteket is bemutatunk, mint például a Kossuth-díjas bábművészről, Kemény Henrikről szóló darabban, aki Hakapeszi Makit és a Süsü, a sárkányt formálta meg

– mondta.

Tóth-Laboncz Attila (j) a debreceni börzén

Forrás: Molnár Péter

Labitól megtudtuk, 14 kiadványuk jelent meg egy év alatt, melyek – mint mondta – meglehetősen népszerűek. Egy-egy kiadásból 500 darabot gyártanak, de például az amerikai punkikont, Henry Rollinst bemutató számból minden példány elfogyott. Elárulta azt is, mielőtt újra kiadják, megjelenik egy Moby Dick-szám is.

A basszusgitáros szövegírója és kiadója a képregényeknek, a rajzokat készítő grafikus sem kezdő a szakmában: az Egyesült Államokban illusztrált az Alice in Chains és a Monster Madness zenekaroknak. Külföldön hatalmas kultúrája van a rockzenei témájú képregényeknek, ezt a piaci rést szerették volna betölteni Labiék is.

Bizonyára mindenki szeme megakadt azon az asztalon, amelyen kézzel festett, 3D-nyomtatott szobrok sokasága pózolt. László László elárulta, főleg képregényfigurákat készítenek dél-amerikai modellek alapján, a hobbiként indult szabadidős foglalkozás vállalkozássá nőtte ki magát, munka mellett készítik a szobrokat. Egy nagyobb alkotás akár egy hétig is készülhet a nyomtatóban, ezt követi a figurák festése. A legkülönlegesebb darab a kínálatában az ikonikus pózban látható, csaknem 50 centiméteres Magneto, amely 60 ezer forintot ér.